Die Aufgabe ist undankbar wie befreiend zugleich: Die Bundesliga-Fußballerinnen des 1. FC Köln müssen am Samstag (12 Uhr) beim Tabellenzweiten VfL Wolfsburg antreten. Die Kölnerinnen sind in Niedersachsen klarer Außenseiter, schon ein Punktgewinn wäre eine Überraschung. Doch genau deswegen kann das Team ohne Druck aufspielen – eine Rolle, die dem FC erfahrungsgemäß am besten liegt.

Helfen könnte den Kölnerinnen in Wolfsburg zweifelsohne die Erfahrung von Kathrin Hendrich. Die 34-Jährige stand zuletzt gegen den Hamburger SV (3:1) erstmals wieder im Kader, konnte aber nach ihrer monatelangen Verletzungspause noch keine Spielpraxis sammeln. Trainerin Britta Carlson begründete ihre Entscheidung, auf Hendrich zunächst noch verzichtet zu haben, wie folgt: „Weil es eng war und ich dann nicht die Notwendigkeit gesehen hatte, zu wechseln in der Kette. Du wechselst nicht die Innenverteidigung aus, wenn es eng ist. Ich hätte ihr aber gern schon ein paar Spielminuten gegeben.“

Wir wissen alle, was sie für eine super Mannschaft haben, aber wir sind auch nicht ganz ohne Selbstbewusstsein nach dem Saisonstart. Pauline Bremer, FC-Spielerin, über die Aufgabe in Wolfsburg

Im Duell mit ihrem Ex-Verein Wolfsburg könnte das für die Nationalspielerin schon anders aussehen. Zwar dürfte Hendrich auch am Samstag noch nicht wieder in der Startelf stehen, aber eine Einwechslung nach der Pause ist durchaus denkbar. Ansonsten hoffen die Kölnerinnen darauf, dass Pauline Bremer weiterhin so treffsicher ist wie am vergangenen Wochenende bei ihrem Dreierpack gegen den HSV. Viele Chancen wird der FC in Wolfsburg wohl nicht bekommen, eine gute Verwertung ist daher besonders wichtig. „Da wollen wir natürlich wieder alles reinlegen“, gibt sich Bremer ehrgeizig. „Wir wissen alle, was sie für eine super Mannschaft haben, aber wir sind auch nicht ganz ohne Selbstbewusstsein nach dem Saisonstart.“

Für den FC setzte es in Wolfsburg bislang außer 2018 (0:0) immer Niederlagen, doch in den jüngsten Aufeinandertreffen präsentierten sich die Kölnerinnen jedes Mal von ihrer starken Seite und schnupperten an einer Überraschung. Das letzte Erfolgserlebnis war ein 0:0 zuhause im Februar 2025 bei Carlsons Premiere auf der FC-Bank. „Das wird auf jeden Fall ein schweres Auswärtsspiel, aber wir wollen natürlich trotzdem punkten“, äußerte Kölns Trainerin vor dem Duell mit ihrem Ex-Klub, von dem sie nach wie vor eine hohe Meinung hat: „Für mich hat Wolfsburg in der Liga die klarste Spielanlage von allen und eine Mannschaft, die die meisten Torschüsse hat. Wir wissen also, was auf uns zukommt.“

FC-Trainerin Britta Carlson fordert Effizienz

Carlson erkennt aber auch eine mögliche Schwachstelle beim Favoriten: „Das ist eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft, aber sie haben auch ein paar Gegentore bekommen, sodass wir darin unsere Chancen sehen.“ Deshalb fordert die FC-Trainerin von ihrer Mannschaft: „Wir brauchen wieder die Effizienz aus unserem Spiel gegen den HSV. Dieser Sieg gibt uns Selbstbewusstsein, vor allen Dingen, weil die Spielerinnen merken, dass sie sich aufeinander verlassen können und Herausforderungen gemeinsam meistern.“

Mit einem Sieg, diese Träumerei darf zumindest im Vorfeld erlaubt sein, käme der FC als aktuell Fünfter der Tabelle bis auf drei Zähler an den VfL heran.