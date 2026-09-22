Der 1. FC Köln muss vorerst auf Alessio Castro-Montes verzichten. Der Rechtsverteidiger hatte beim 1:2 des FC beim Hamburger SV Mitte der zweiten Halbzeit wegen muskulärer Beschwerden ausgewechselt werden müssen. Eine anschließende MRT-Untersuchung ergab eine strukturelle Verletzung, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Zur genauen Ausfallzeit machte der FC zunächst keine Angaben. Castro-Montes fällt nach Vereinsangaben „vorerst aus“. Damit ist auch sein Einsatz im rheinischen Derby am 11. Oktober 2026 fraglich. Der Belgier hat beim FC zudem eine Verletzungsvorgeschichte: Im vergangenen Frühjahr war er rund zwei Monate ausgefallen und hatte zwischenzeitlich eine Re-Verletzung erlitten.

Timo Hübers arbeitet derweil weiter im Reha-Bereich. Bis auf die Nationalspieler, die sich bereits auf dem Weg zu ihren Auswahlmannschaften befinden, trainierten am Dienstag alle weiteren Profis mit der Mannschaft. Von Mittwoch an haben die FC-Spieler bis zum Ende der Woche frei. Für die freien Tage erhielten sie individuelle Laufpläne, die sie eigenständig absolvieren sollen. (LW)