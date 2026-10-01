Said El Mala (20) steht bei seinem erhofften Debüt für die deutsche Nationalmannschaft nicht in der Startformation von Bundestrainer Jürgen Klopp (59).

El Mala sitzt beim Heimspiel in der Nations League gegen Serbien am Donnerstag (1. Oktober 2026) zunächst auf der Bank, wie aus der vom DFB veröffentlichten ersten Elf hervorgeht.

Scherhant erhält bei Klopp den Vorzug vor El Mala

Im XXL-Aufgebot von Klopp mit insgesamt 44 Spielern ist El Mala vom 1. FC Köln Teil des zweiten Kaders, der die Partien gegen Serbien und in Griechenland bestreiten wird. Seit Anfang der Woche ist er bei der Mannschaft, konnte sich dort aber noch nicht für ein Startelf-Mandat empfehlen.

Schon einmal hatte El Mala beim DFB auf der Bank gesessen, in der WM-Quali in Luxemburg vor knapp einem Jahr nominierte ihn Julian Nagelsmann (39), entschied sich im Spiel aber gegen eine Einwechslung das Debüt.

Klopp beschert Jonas Urbig und Derry Scherhant in der Partie am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in München ihren ersten Länderspieleinsatz. Der Münchner Urbig und der Freiburger Scherhant sind die Nationalspieler 997 und 998 in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes. Die Nummer 1000 könnte gegen Serbien eingewechselt werden, auch El Mala ist für die besondere Zahl ein Kandidat.

Vor Torhüter Urbig bilden Philipp Treu, Malick Thiaw, Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt die Viererkette. Auf der Sechserposition läuft Aleksander Pavlovic hinter Tom Bischof und Florian Wirtz auf.

In Abwesenheit von Joshua Kimmich trägt Serge Gnabry die Kapitänsbinde. Gnabry spielt vorne rechts, Scherhant links. Im Sturmzentrum soll Nick Woltemade für Tore sorgen. Damit hat Klopp sein Team im Gegensatz zur Niederlage gegen Griechenland (0:1) auf allen elf Positionen verändert.

Die Deutschland-Aufstellung gegen Serbien: 1 Urbig - 13 Treu, 2 Thiaw, 3 Anton, 18 Mittelstädt - 5 Pavlovic - 8 Bischof, 17 Wirtz - 20 Gnabry, 11 Woltemade, 9 Scherhant.