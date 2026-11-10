Mit einer Doppelschicht auf dem Trainingsplatz hat Bundestrainer Jürgen Klopp die Vorbereitung auf das letzte Auswärtsspiel in der Gruppenphase der Nations League eröffnet. Vor der Partie am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen den punktlosen Tabellenletzten Serbien, die gewonnen werden muss, waren 23 Akteure im Einsatz.

Nur der Kölner Said El Mala fehlte auf dem Platz. Begründung des DFB: Belastungssteuerung. Der 20 Jahre alte Offensivspieler war individuell im Fitnessbereich am Trainingsplatz aktiv.

Geheimtraining am Vormittag

Klopp ließ am Vormittag zunächst geheim trainieren. Am Nachmittag war zumindest die Aufwärmphase im Adidas-Homeground für Medien geöffnet. Inhaltlich will der Bundestrainer mit dem Team um Rückkehrer Niclas Füllkrug und den 17 Jahre alten Gladbacher Neuling Wael Mohya „auf dem aufbauen, was wir im letzten Camp aufgebaut haben“.

Darum dürften auch die Spieler, die in den ersten Länderspielen unter Klopp zum Einsatz kamen – wie der Freiburger Derry Scherhant – erste Anwärter auf einen Platz in der Startformation sein. Vor der ersten Einheit des Tages gab es für Flügelstürmer Scherhant ein Ständchen zum 24. Geburtstag.

Festgelegt hatte sich Klopp bereits bei der Kader-Bekanntgabe, wer im Tor stehen wird, nämlich Marc-André ter Stegen. „Marc geht als Nummer eins in diese Spiele“, sagte Klopp auch schon mit Blick auf das abschließende Gruppenspiel am kommenden Montag in Berlin gegen die Niederlande.

Das Heimspiel soll für das DFB-Team zu einem echten Endspiel um einen der beiden Viertelfinalplätze in Gruppe B werden. Vor den beiden abschließenden Spieltagen liegt die deutsche Mannschaft mit fünf Punkten nur auf Position drei hinter Spitzenreiter Holland und Griechenland (je 8). (dpa/red)