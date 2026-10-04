Für den Kölner Profi Said El Mala (20) gibt es vorerst keinen Platz in der deutschen Anfangsformation. Auch drei Tage nach seiner Premiere als Einwechselspieler für das DFB-Team muss der Offensivakteur zunächst als Reservist fungieren.

Bundestrainer Jürgen Klopp (59) nominierte den Kölner nicht für die Startelf im Nations-League-Spiel gegen Griechenland. Die Begegnung findet am Sonntagabend (20.45 Uhr) in Thessaloniki statt.

El Mala vorerst erneut nur Reservist

Auf der linken Außenbahn erhält stattdessen erneut Derry Scherhant (23) den Vorzug. Für die spielgestaltenden Elemente in der Offensive sollen neben ihm Florian Wirtz (23) auf der Zehnerposition und Lennart Karl (18) als Rechtsaußen verantwortlich sein.

Die komplette DFB-Startelf gegen Griechenland: Urbig – Treu, Anton, Thiaw, Raum – Bischof, Pavlovic – Scherhant, Wirtz, Karl – Burkardt

Bei der 0:2-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen mit Griechenland in Augsburg war El Mala nicht einmal im Kader. Er verfolgte die Partie gemeinsam mit anderen Akteuren von der Tribüne aus.

Seinen ersten Einsatz für das deutsche Nationalteam hatte El Mala am vorherigen Donnerstag (1. Oktober). Beim 2:0-Erfolg über Serbien kam er in der Allianz-Arena in München zur zweiten Hälfte des Spiels auf das Feld. Zwar hatte der junge Akteur vom FC kaum auffällige Szenen, doch in der 57. Minute verfehlte sein Schuss nur knapp das Tor und damit seinen möglichen Premierentreffer. (red)