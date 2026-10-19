Die ersten Wochen in der Bundesliga-Saison sind absolviert. Beim 1. FC Köln wechselten sich Licht und Schatten ab. Vor der nächsten Länderspielpause im November wird es noch einmal richtig ernst: Erst steht das doppelte Duell gegen Union Berlin im DFB-Pokal (27. Oktober) und der Bundesliga (1. November) auf dem Programm, dann das Rhein-Duell mit Bayer Leverkusen (8. November).

Genau der richtige Zeitpunkt, um in Ruhe auf die sportliche Situation rund um den FC zu blicken.

Talk zum FC mit Friedhelm Funkel und Reiner Calmund

In einer neuen Ausgabe von „E Levve lang – der Talk zum FC“ von Express und Kölner Stadt-Anzeiger ist am Dienstag (3. November 2026) also für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Vor dem Derby gegen die Werkself ordnen Trainer-Legende Friedhelm Funkel und der langjährige Leverkusener Manager Reiner Calmund als Star-Gäste die Lage ein. Außerdem erwartet Sie ein Überraschungsgast.

Der Talk findet um 18.30 Uhr im Audi Zentrum Köln-Mitte in der Weinsbergstraße 160 in 50823 Köln statt. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Schnell sein lohnt sich: Nur 100 Plätze werden vergeben. Die ersten 100 Personen, die sich zum oben genannten Termin anmelden, können berücksichtigt werden.