Marvin Schwäbe 3

In der ersten Halbzeit fast beschäftigungslos. Kurz nach der Pause tauchte er stark bei einem Kopfball von Adamu ab. Gute Reaktion, ihm dürfte ja auch kalt gewesen sein. War zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Wurde nicht oft gebraucht.

Sebastian Sebulonsen 4

Begann etwas fahrig und unkonzentriert. Sammelte sich dann und bekam seine Seite in den Griff. Schlimm sein langer Pass kurz vor Schluss in die Einöde von Müngersdorf.

Jahmai Simpson-Pusey 3

Löste viele Situationen mit gutem Stellungsspiel und Auge. Wurde allerdings auch kaum vor Probleme gestellt.

Luka Lochoshvili 4

Wirkte zuletzt ja alles andere als sicher, diesmal wurde er wenig gefordert. Erledigte seinen Job überwiegend solide. Wurde einmal von Tanaka ganz übel vernascht und kam danach ins Wanken.

Borna Sosa 3,5

Schalke erlaubte es, dass sich der Linksverteidiger des Öfteren in die Offensive einschalten konnte. Seine Hereingaben waren aber schon mal gefährlicher.

Isak Johannesson 4,5

Wurde nach 15 Minuten deutlich auffälliger. Traf aus Abseitsposition ins Tor. Tauchte in der zweiten Halbzeit aber komplett ab. Und man wusste nicht so recht, warum.

Tom Krauß (bis 80.) 3,5

Musste im ersten Durchgang viel einstecken, lag oft auf dem Boden, humpelte. Biss sich durch. Räumte gewohnt viel ab, kreativ wurde er nicht.

Linton Maina 4,5

Hatte seine beste Szene in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als er El Mala bediente. Hatte in Halbzeit eins nur 15 Ballkontakte. Gewann nur jeden dritten Zweikampf.

Mikey Moore (bis 68.) 4

Zeigte leider nur in Ansätzen, dass er ein feiner Kicker ist. Oft am Ball, dabei aber wenig effizient und ziemlich glücklos. Merkwürdig: Just, als er besser ins Spiel kam, wurde er ausgewechselt.

Luca Waldschmidt (ab 68.) -

Hatte kurz nach seiner Einwechslung die Chance zur Führung, sein Schuss wurde aber noch von Becker geblockt. Das war es dann aber auch schon.

Marius Bülter 4,5

Zwar emsig und viel unterwegs, allerdings kam so gut wie nichts bei rum. So kein Faktor in der Kölner Offensive.

Said El Mala (bis 80.) 3,5

Besaß den ersten gefährlichen Abschluss nach starkem Solo. Hätte kurz vor der Pause treffen können, bekam den Ball aber nur unkontrolliert aufs Knie. In der ersten Halbzeit noch der gefährlichste Kölner, nach der Pause war dann nicht mehr viel von ihm zu sehen.