Said El Mala (20) stand bei seinem erhofften Debüt für die deutsche Nationalmannschaft nicht in der Startformation von Bundestrainer Jürgen Klopp (59), durfte aber zu Beginn der zweiten Halbzeit als Joker ran.

El Mala saß beim Heimspiel in der Nations League gegen Serbien am Donnerstag (1. Oktober 2026) in den ersten 45 Minuten auf der Bank, ehe er zur Pause beim Stand von 1:0 Kapitän Serge Gnabry (31) ersetzte und auf seine angestammte Position auf der linken Außenbahn rückte.

Scherhant erhält bei Klopp den Vorzug vor El Mala

Im XXL-Aufgebot von Klopp mit insgesamt 44 Spielern ist El Mala vom 1. FC Köln Teil des zweiten Kaders, der die Partien gegen Serbien und in Griechenland bestreiten wird. Seit Anfang der Woche ist er bei der Mannschaft, konnte sich dort aber noch nicht für ein Startelf-Mandat empfehlen.

Schon einmal hatte El Mala beim DFB auf der Bank gesessen, in der WM-Quali in Luxemburg vor knapp einem Jahr nominierte ihn Julian Nagelsmann (39), entschied sich im Spiel aber gegen eine Einwechslung und das Debüt.

Klopp ließ El Mala nun nach 45 Minuten Wartezeit von der Leine, beorderte Derry Scherhant (23) dafür auf die rechte Außenbahn. Der Freiburger hatte das Startplatz-Rennen gegen El Mala gewonnen und durfte gegen die Serben starten.

Neben Scherhant bescherte Klopp auch Torhüter Jonas Urbig in der Partie am Abend den ersten Länderspieleinsatz. Urbig und Scherhant sind die Nationalspieler 997 und 998 in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes. El Mala reihte sich schließlich als Nummer 999 ein.

Knappe sieben Jahre hatten FC-Fans vor dem Debüt von El Mala warten müssen, um wieder einen ihrer Lieblinge mit dem Adler auf der Brust zu sehen. Jonas Hector (36) war der bislang letzte Kölner im DFB‑Trikot.

Am 19. November 2019 lief er beim 6:1 gegen Nordirland zum 43. und letzten Mal für Deutschland auf. Danach beendete er seine Laufbahn, wehrte zwischenzeitlich auch die Rückkehr-Avancen des damaligen Bundestrainers Jogi Löw (66) ab.