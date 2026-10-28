Hennes IX. muss noch länger auf sein Stadion-Comeback warten. Wegen der weiterhin bestehenden Geflügelpest im Kölner Zoo darf das Kölner Maskottchen noch immer nicht ins Stadion, erneut richtete Stadionsprecher Michael Trippel aus : „Hennes drückt die Hufe.“ Das Bittere: Die Regelung gilt noch mindestens bis zum 9. November. Danach folgt eine erneute Gesundheitskontrolle.

Derzeit darf kein Tier in den Zoo eingeführt werden. Das bedeutet im Fall Hennes: Er dürfte zwar prinzipiell ins Stadion kommen, anschließend aber nicht wieder zurück in sein Zuhause. Hennes wäre damit ein Geißbock ohne Heim, das ginge selbstverständlich nicht.

Ex-Kapitäne auf der Tribüne

Der ehemalige FC-Kapitän drückte im Stadion die Daumen: Florian Kainz stattete seinem langjährigen Klub einen Besuch ab. Der frühere Mittelfeldspieler hatte erst im vergangenen Sommer seine Profi-Karriere nach siebeneinhalb Jahren beim FC beendet. Er verließ auch Köln schweren Herzens. Kainz ist mit seiner Familie wieder in seine Heimatstadt Graz zurückgekehrt. Seit Kurzem ist der 34-Jährige als TV-Experte für den österreichischen Sender Canal+ tätig. Am Dienstag war sein Besuch aber privater Natur, denn der Sender hält nicht die Rechte für den deutschen DFB-Pokal. Ebenfalls im Stadion: Jonas Hector und selbstverständlich Steffen Baumgart, der ehemaliger Trainer beider Mannschaften.

Steffen Baumgart verfolgte das Spiel mit Frau Katja und Tochter Emilia auf der Tribüne. Copyright: Imago

Mit dem Feuerwerk auf der Südtribüne wurde nicht nur das Kölner Tor zum 1:0 gefeiert. Die Bengalos, die den FC wieder einiges kosten dürften, hatten auch einen anderen Hintergrund. Bereits vor dem Anpfiff war auf der Südtribüne ein großes Banner zu sehen, mit dem die FC-Ultras die Supras Auteuil, eine befreundete Ultra-Gruppierung von Paris Saint-Germain, zu deren 35. Bestehen grüßten. Die Gruppe pflegt seit Langem enge Beziehungen zur Kölner Ultra-Szene, insbesondere zur Wilden Horde und den Coloniacs. Mitglieder der Supras Auteuil werden auch heute noch vereinzelt bei Spielen des FC gesehen – wie jüngst beim Derby in Köln gegen Borussia Mönchengladbach.