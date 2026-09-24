Es ist die wohl erste harte Entscheidung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Der 59-Jährige hat Bambasé Conté aus dem Kader für sein Bundestrainer-Debüt gegen die Niederlande am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gestrichen.

Klopp hatte 24 Spieler nominiert, erlaubt sind in der Nations League gemäß Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) aber nur 20 Feldspieler plus drei Torhüter.

Seine Entscheidung hatte Klopp dem Offensivspieler von der TSG Hoffenheim bereits am Mittwoch mitgeteilt. Er wollte sie aber noch nicht öffentlich machen, sondern die Nacht abwarten. „Weil noch was passieren könnte“, so der Fußball-Coach.

Bambasé Conté steht sicher im zweiten DFB-Kader

Conté, versicherte er, werde damit „definitiv“ im Kader für das zweite Spiel in Augsburg gegen Griechenland am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) stehen. Mögliche Debütanten für das Niederlande-Spiel sind somit noch Yannik Engelhardt, Philipp Treu, Younes Ebnoutalib, Hennes Behrens, Max Rosenfelder und Torhüter Finn Dahmen.

Insgesamt hat Klopp für seine ersten vier Spiele als Bundestrainer 44 Spieler nominiert, die sich in zwei Kadergruppen aufteilen. FC-Profi Said El Mala wird, so wie Ex-FC-Akteur Florian Wirtz, mit Conté in der zweiten Gruppe dabei sein. Brajan Gruda (RB Leipzig, zweiter Kader) fällt wegen einer Bauchmuskelzerrung aus. (oke/sid)