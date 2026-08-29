Der fünfte Zugang ist noch nicht offiziell vermeldet, doch Bayer 04 arbeitet bereits intensiv am sechsten Sommerzugang. Moussa Diaby bestand am Freitag in Leverkusen die medizinischen Untersuchungen. Der Transfer des 27 Jahre alten Offensivspielers für 28 Millionen Euro (Vertrag bis 2031) wird noch an diesem Wochenende bekannt gegeben.

Nun konzentrieren sich die Verantwortlichen auf die nächste Verstärkung: Guéla Doué ist der Wunschkandidat für die letzte offene Position auf der rechten Abwehrseite. Der Franzose von Racing Straßburg soll starkes Interesse an einem Wechsel nach Leverkusen signalisiert haben. Nun kommt es auf die Finanzen an. Die Verantwortlichen von Bayer 04 haben interne Grenzen festgelegt – bei der Ablöse wie beim Gehalt.

Dabei scheint eine Einigung mit dem Spieler derzeit wahrscheinlicher als eine mit dem Klub. Der französische Erstligist verlangt derzeit wohl mehr als 35 Millionen Euro; Leverkusen will für den 23-Jährigen im Gesamtpaket nicht mehr als 30 Millionen Euro zahlen. Das Transferfenster bleibt bis Dienstag, 1. September, 20 Uhr, geöffnet. So lange will die Werkself nicht warten. Nach Informationen dieser Redaktion soll noch am Wochenende eine Entscheidung über den Transfer fallen. Scheitert der Deal, wird Bayer 04 versuchen, eine Alternative zu verpflichten.

Kommt noch ein Spieler für die rechte Seite, will Bayer 04 Arthur verleihen. Werder Bremen und der Hamburger SV werben um den Brasilianer. Mehrere Bundesligisten interessieren sich zudem für Jeanuël Belocian. Der FC Augsburg gehört dazu.

Keine Bewegung bei Robert Andrich

Derzeit dürfte der sechste Zugang zugleich der letzte für Leverkusen in dieser Transferperiode sein. Im zentralen Mittelfeld wird Bayer 04 nur tätig, sollte Robert Andrich den Klub noch verlassen. Vom Spieler und seinem Berater Sören Seidel gibt es derzeit keine Signale für einen kurzfristigen Wechsel. Bei Leverkusen hat sich bislang kein Klub gemeldet.

Nach Informationen dieser Redaktion steht ein anderer Abgang kurz bevor: Axel Tape wird für eine Saison ohne Kaufoption an den spanischen Erstligisten UD Levante verliehen. Die „Bild“ berichtete zuerst darüber.

Leihen oder Transfers von Montrell Culbreath, Lucas Vázquez oder Martin Terrier kommen dagegen nicht mehr infrage. Bei Victor Boniface und Jonas Hofmann (Interesse von Al-Shabab aus Saudi-Arabien) könnte sich in den letzten Transfertagen noch etwas tun.