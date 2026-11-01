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1. oder 2. DezemberLeverkusen empfängt Leipzig im Pokal-Achtelfinale

In der ersten Dezemberwoche steigt das Achtelfinale im DFB-Pokal. Bayer 04 Leverkusen spielt in der BayArena gegen RB Leipzig.

ARCHIV - 20.09.2026, Nordrhein-Westfalen, Leverkusen: Fußball, Männer: Bundesliga, Bayer Leverkusen - RB Leipzig, 4. Spieltag, BayArena, Patrik Schick (l, Bayer Leverkusen) und Willi Orbán (RB Leipzig) kämpfen um den Ball. (zu dpa: «Patrik Schick gewinnt Goldenen Ball in Tschechien») Foto: Federico Gambarini/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der Bundesliga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

20. September 2026: Patrik Schick (l, Bayer Leverkusen) und Willi Orbán (RB Leipzig) kämpfen um den Ball.

Copyright: Federico Gambarini/dpa

Markus Gaugisch zog am Sonntagabend in der ARD-Sportschau die Lose für das Achtelfinale im DFB-Pokal. Der Trainer der Handball-Nationalmannschaft der Frauen bescherte Bayer 04 Leverkusen ein Heimspiel kurz vor Weihnachten. Der Gegner hat es allerdings in sich: RB Leipzig. Gespielt wird am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Dezember. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest.

Gegen die Sachsen spielte Leverkusen bereits in der heimischen BayArena in der Bundesliga in dieser Saison. Am 20. September hieß es 2:0 für die Hausherren. Patrik Schick und Miguel Gutiérrez erzielten die Treffer.

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