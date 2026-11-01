Markus Gaugisch zog am Sonntagabend in der ARD-Sportschau die Lose für das Achtelfinale im DFB-Pokal. Der Trainer der Handball-Nationalmannschaft der Frauen bescherte Bayer 04 Leverkusen ein Heimspiel kurz vor Weihnachten. Der Gegner hat es allerdings in sich: RB Leipzig. Gespielt wird am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Dezember. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest.

Gegen die Sachsen spielte Leverkusen bereits in der heimischen BayArena in der Bundesliga in dieser Saison. Am 20. September hieß es 2:0 für die Hausherren. Patrik Schick und Miguel Gutiérrez erzielten die Treffer.