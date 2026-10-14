Die Enttäuschung bei Bayern München war nach dem vergebenen Sieg in der Champions League riesig. Zunächst lagen die Münchner nach einem erneuten Blitztor des Gegners zurück, später kostete der Platzverweis für Michael Olise den Lohn ihrer Aufholjagd.

Zunächst zieht bzw. hält er den Viking-Verteidiger Henrik Heggheim am Trikot, um einen Konter der Hausherren zu unterbinden. Dafür zeigt ihm Schiedsrichter Georgi Kabakov zu Recht die Gelbe Karte (taktisches Foul).

Wegen Michael Olise: Kompany und Eberl sind stinksauer

Direkt im Anschluss, noch während oder unmittelbar nach dem Zeigen der ersten Gelben, nimmt Olise den Ball und wirft ihn Zlatko Tripic, dem Kapitän von Viking, bewusst ins Gesicht. Tripic geht theatralisch zu Boden. Der Schiedsrichter wertet das als unsportliches Verhalten und zeigt Olise innerhalb von Sekunden die zweite Gelbe Karte.

Bayern-Trainer Vincent Kompany äußerte sich kritisch zu dem Vorfall. „Diese Rote Karte ist überblöd. Heute war es kein Finale, kein Halbfinale. Aber diese Momente sind entscheidend in einer Saison“, sagte der Belgier sichtlich angefressen.

Michael Olise fehlt Bayern München im Spitzenspiel gegen Arsenal

Auch Sportvorstand Max Eberl bewertete die Aktion ebenfalls negativ. Er sprach von einer „dummen“ Aktion des Spielers. Gefragt, ob es eine interne Geldstrafe für Olise gebe, hielt sich Sportvorstand Max Eberl zurück. Das werde man „in Ruhe“ besprechen, sagte der 53-Jährige. Zum Zeitpunkt des Vergehens führten die Bayern mit 3:2.

Olises Gegenspieler feiert Platzverweis des Superstars

Ganz anders sah es natürlich Zlatko Tripic, der mit seinen ständigen Provokationen den Platzverweis provozierte. Der Kapitän des norwegischen Klubs genoss sichtlich, dass seine Mannschaft dem Titelfavoriten einen Punkt abgetrotzt hatte, und gestand auch seinen eigenen Anteil daran ein. Der frühere Spieler aus Fürth hatte dem Münchner Star Michael Olise so lange zugesetzt, bis dieser sich zu einer Gelb-Roten Karte hinreißen ließ

„Es ist großartig“, sagte Tripic beim Sender TV2 schmunzelnd über den Platzverweis (74.) beim Stand von 3:2 für die Bayern, „dass sich ein solcher Spieler – der höchstwahrscheinlich irgendwann den Ballon d'Or gewinnen wird – ein wenig über einen Jungen aus Oftebro und Lyngdal ärgert.“

In der Champions League steht dem FC Bayern München am kommenden Mittwoch das Duell mit dem FC Arsenal bevor. Der Münchner Superstar wird dabei fehlen. Er hatte im Spiel gegen Viking eine Gelb-Rote Karte wegen Unsportlichkeit erhalten.

Die Suspendierung von Olise stellt die Münchner vor personelle Herausforderungen in der kommenden Champions-League-Partie. Die Verantwortlichen betonten die Bedeutung solcher Disziplinvergehen für den Saisonverlauf. (mbr)