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Bei Klopp-DebütDeutschland trennt sich 1:1-Unentschieden

4 min
Die deutsche Nationalmannschaft bejubelt den Treffer zum 1:0.

Deutschland trennt sich 1:1 von den Niederlanden.

Copyright: IMAGO/Nico Herbertz

Wild, mitreißend, nicht immer überzeugend. Jürgen Klopp hat einen Prestigesieg beim Debüt in Amsterdam in letzter Minute verpasst. Dennoch eine Initialzündung für eine „wunderbare Zukunft“

Was für eine Klopp-Show – auch ohne Happy End! In einem wilden Fußball-Ritt mit ganz viel Gift und Leidenschaft hat die Nationalmannschaft beim Debüt von Bundestrainer von Jürgen Klopp einen Prestigesieg knapp verpasst. 87 Tage nach dem bitteren WM-Scheitern im Amerika klappte beim 1:1 (1:0) in den Niederlanden noch nicht alles.

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