Was für eine Klopp-Show – auch ohne Happy End! In einem wilden Fußball-Ritt mit ganz viel Gift und Leidenschaft hat die Nationalmannschaft beim Debüt von Bundestrainer von Jürgen Klopp einen Prestigesieg knapp verpasst. 87 Tage nach dem bitteren WM-Scheitern im Amerika klappte beim 1:1 (1:0) in den Niederlanden noch nicht alles.