Wild, mitreißend, nicht immer überzeugend. Jürgen Klopp hat einen Prestigesieg beim Debüt in Amsterdam in letzter Minute verpasst. Dennoch eine Initialzündung für eine „wunderbare Zukunft“
Bei Klopp-DebütDeutschland trennt sich 1:1-Unentschieden
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Was für eine Klopp-Show – auch ohne Happy End! In einem wilden Fußball-Ritt mit ganz viel Gift und Leidenschaft hat die Nationalmannschaft beim Debüt von Bundestrainer von Jürgen Klopp einen Prestigesieg knapp verpasst. 87 Tage nach dem bitteren WM-Scheitern im Amerika klappte beim 1:1 (1:0) in den Niederlanden noch nicht alles.
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