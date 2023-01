Champions League Borussia Dortmund verpasst vorzeitigen Achtelfinal-Einzug

Dortmund – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic kam gegen den FC Sevilla zu einem 1:1 (1:1), das nicht genügte, um das Ticket für die K.o.-Runde bereits nach dem vierten Spiel zu lösen.

Jude Bellingham (35.) gelang am Dienstagabend der Ausgleich, nachdem Tanguy Nianzou (17.) die Gäste aus Spanien in Führung gebracht hatte. Mit nun sieben Punkten ist Dortmund weiterhin Zweiter in Gruppe G, Sevilla und der FC Kopenhagen haben zwei Zähler. Ganz vorne liegt Manchester City (10). (SID)