Neue Luftaufnahmen aus dem saudischen Wüstengebiet westlich von Riad zeigen den Baufortschritt einer der ambitioniertesten Formel-1-Rennstrecken der Geschichte. Im Fokus steht „The Blade“, die geplante erste Kurve des Qiddiya Speed Park Tracks.

Die spektakuläre Konstruktion erhebt sich bereits deutlich über dem Boden und wird nach ihrer Fertigstellung rund 70 Meter – vergleichbar mit einem 20-stöckigen Gebäude – in die Höhe ragen. Es handelt sich um die erste freitragende, hängende Kurve im Formel-1-Kalender.

Spektakuläre Bauarbeiten: Die höchste Kurve der Formel-1-Geschichte nimmt Gestalt an

Die in den vergangenen Tagen kursierenden Bilder zeigen die massiven Stützkonstruktionen und die umliegende Baustelle in der Wüstenlandschaft. Der Kurs wurde vom erfahrenen Streckendesigner Hermann Tilke gemeinsam mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Alexander Wurz entworfen.

Er umfasst 21 Kurven, weist einen Höhenunterschied von insgesamt 108 Metern auf und soll Höchstgeschwindigkeiten von über 325 km/h ermöglichen. Die Strecke ist länger als der derzeit längste Kurs in Spa-Francorchamps und verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn.

Der Qiddiya Speed Park ist Teil des Großprojekts Qiddiya City und beherbergt die Mega-Achterbahn „Falcon's Flight“. Somit ist er ein zentrales Element der saudischen Vision 2030.Neben der Rennstrecke entstehen dort Freizeitparks, Hotels und ein Stadion, das für die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 vorgesehen ist. Die Anlage soll nicht nur die Formel 1, sondern auch andere internationale Motorsportserien beherbergen.

Nach derzeitigem Planungsstand wird die Strecke 2027 fertiggestellt und soll 2028 erstmals den Großen Preis von Saudi-Arabien ausrichten. Damit würde er den bisherigen Austragungsort, den Jeddah Corniche Circuit, ersetzen, der seit 2021 die Rennen beherbergt. Die Arbeiten an „The Blade” und dem restlichen Layout schreiten voran und unterstreichen den Anspruch, ein technisch und visuell einzigartiges Rennspektakel zu schaffen. (mbr)