Tom Geerkens war kaum zu beruhigen. Wutentbrannt stapfte der Mittelfeldspieler des SC Fortuna Köln in der 44. Minute vom Rasen des Sportparks Höhenberg. Auf dem Weg in die Kabine musste er von mehreren Teamkollegen zurückgehalten werden. Kurz vor dem Spielertunnel holte Geerkens noch zu einem Tritt gegen einen Flaschenbehälter aus. Die höchst umstrittene Gelb-Rote Karte gegen den 26-Jährigen war der große Aufreger des Stadtderbys und brachte die Fortuna beim FC Viktoria Köln auf die Verliererstraße. Bis zu diesem Zeitpunkt lag der Außenseiter nach dem frühen Tor von Romeo Aigbekaen noch mit 1:0 in Führung. Es waren ganz bittere Momente für die Südstädter, die aus der folgenden Situation den Ausgleich durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tobias Eisenhuth kassierten. In Unterzahl hatte die abstiegsbedrohte Fortuna kaum noch etwas entgegenzusetzen und unterlag dem Drittliga-Tabellenführer letztlich deutlich mit 1:4 (1:1).

Nach dem Schlusspfiff richtete sich Fortunas Zorn auf Schiedsrichter Patrick Schwengers, dem die Spielleitung vor der Halbzeitpause entglitten war. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, gehen in Führung und haben eine gute erste halbe Stunde gespielt. Dann, muss man einfach sagen, macht der Schiedsrichter unser Spiel kaputt“, echauffierte sich Tom Geerkens, der seinen Platzverweis eine „ganz klare Fehlentscheidung“ nannte. „Vielleicht kannst du es pfeifen. Aber es ist kein Gelb, kein hartes Foul, kein taktisches Foul. Das hat nichts mit einer Gelben Karte zu tun. Wenn der Schiedsrichter dafür immer Gelb gibt, steht er nachher allein auf dem Platz“, sagte Geerkens über seinen Zweikampf mit Taylan Duman. Nur fünf Minuten davor hatte Geerkens seine erste Verwarnung kassiert, nachdem er durch ein hartes Einsteigen gegen Niklas Castelle eine Rudelbildung ausgelöst hatte.

Wir haben in der ersten Halbzeit alles richtig gemacht, dann hat der Schiedsrichter Eingriff auf das Spiel genommen. Das tut weh. Hanns-Jörg Westendorf, Fortuna-Präsident

Hanns-Jörg Westendorf sah in der Gelb-Roten Karte den „Knackpunkt“ eines bis dato ausgeglichenen Derbys. „Das ist nicht mal ein Foul. Es hätte gar keinen Freistoß geben dürfen“, schimpfte Fortunas Präsident und sparte nicht mit Kritik an Referee Schwengers: „Wir haben in der ersten Halbzeit alles richtig gemacht, dann hat der Schiedsrichter Eingriff auf das Spiel genommen. Das tut weh.“ Von dem doppelten Nackenschlag habe sich die Fortuna nicht mehr erholt. „Die Gelb-Rote Karte und das Freistoßtor machen natürlich etwas mit einer Mannschaft. Das zieht dich ein Stück weit runter“, erklärte Westendorf Fortunas Zusammenbruch in der zweiten Halbzeit. Gleichwohl erkannte er den Sieg des Rivalen an: „Viktoria hat in Überzahl die Räume gut genutzt und die Tore schön erzielt. Dazu kann man nur gratulieren.“ Für die Fortuna gehe es nach der schmerzhaften Derbypleite darum, „Wunden zu lecken“.

Dabei hatten die Südstädter einen Traumstart ins Stadtduell erwischt. Gleich der erste Vorstoß führte zur Führung des Aufsteigers. Das Tor resultierte aus einer feinen Einzelleistung von Stürmer Romeo Aigbekaen, der auf der linken Seite erst Pascal Fallmann stehen ließ, ehe er Viktoria-Torwart Arne Schulz aus spitzem Winkel tunnelte. Damit traf Aigbekaen auch im vierten Ligaspiel in Folge. Mit nun sechs Saisontreffern hat der Sommer-Zugang fast die Hälfte der Fortuna-Tore erzielt. In seiner aktuellen Form ist Aigbekaen die Lebensversicherung einer ansonsten überwiegend harmlosen Fortuna-Offensive.

Fortuna-Stürmer Romeo Aigbekaen trifft auch im vierten Spiel in Folge

Nach dem Führungstor ließen die Südstädter defensiv zunächst kaum etwas zu. „Vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, ist aufgegangen. Wir hätten mehr verdient gehabt, wenn man die ersten 45 Minuten betrachtet“, meinte Mink. Der Platzverweis gegen Geerkens sei der „wahrscheinliche Game-Changer“ gewesen. „Mit dem Doppelschlag war die Messe dann gelesen. Das frühe 2:1 nach der Pause tat uns sehr weh, das hat man der Mannschaft auch angemerkt.“

Mink nahm die neuerliche Schiedsrichter-Diskussion zum Anlass, um seine Forderung nach einem Videobeweis in der Dritten Liga zu erneuern: „Viele Entscheidungen waren falsch, gerade in entscheidenden Situationen. Das ist dramatisch“, stellte der Fortuna-Coach Schiedsrichter Schwengers ein schlechtes Zeugnis aus. „Man muss sich schon hinterfragen, warum es in der Dritten Liga so viele Diskussionen gibt. Deshalb bin ich für den VAR.“ Der Fortuna half das am Sonntag nicht weiter. „Was soll ich jetzt hier herumklagen?“, seufzte Präsident Westendorf. „Wir haben 1:4 verloren. Da fragt keiner mehr nach.“