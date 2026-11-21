Fast zwei Monate ohne Ligasieg – jetzt die Erlösung! Fortuna Köln hat eine Woche vor dem Stadtderby gegen Viktoria Köln den SV Meppen am 14. Spieltag mit 2:1 geschlagen.

Durch den Erfolg gegen die Emsländer klettern die Südstädter am Samstag (21. November) in der Tabelle vom vorletzten auf den 17. Platz und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer.

Fortuna Köln in der 3. Liga fast zwei Monate ohne Sieg

Zuletzt setzte es in der 3. Liga fünf Pleiten in Folge, der letzte Ligasieg datierte sogar vom 25. September (3:1 beim TSV Havelse). Unter der Woche gab es dann im Mittelrheinpokal immerhin einen klaren 5:0-Erfolg gegen Regionalligist Bonner SC.

„Wir hatten nie ein Problem mit Selbstvertrauen. Wir wussten, dass Tore irgendwann passieren werden, und das war gegen Bonn der Fall. Ich habe immer wieder betont, dass ich totales Vertrauen in die Mannschaft habe. Die Frage war nur der Zeitpunkt des Erfolges“, sagte Fortuna-Trainer Matthias Mink danach.

Gegen Meppen kamen die Kölner eigentlich gut in die Partie, hatten durch Romeo Aigbekaen früh die erste Chance (2. Minute). Jubeln durften dann aber die Gäste: Kasra Ghawilu brachte die Emsländer mit der ersten Meppen-Chance in Führung (11.).

Das Mink-Team zeigte eine gute Reaktion und belohnte sich nach mehr als einer halben Stunde dann endlich auch. Tom Geerkens wurde am zweiten Pfosten mustergültig von Jonas Michelbrink bedient und knallte die Kugel volley zum 1:1 in die Maschen (36.).

Fortuna Köln: Aigbekaen besorgt den Siegtreffer

Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause. Auch, weil Bennit Bröger in der ersten Minute der Nachspielzeit ebenfalls am starken Pünt scheiterte.

Kurz nach Wiederanpfiff gab es dann plötzlich Aufregung. Aigbekaen war nach einem Zweikampf mit Luis Sprekelmeyer zu Fall gekommen, Schiedsrichter Assad Nouhoum (Fürstenfeldbruck) ließ aber weiterlaufen (48.).

Der Unmut des Fortuna-Stürmers war aber schnell wieder weg, nur neun Minuten später brachte er die Kölner in Führung! Pünt fing eine Bogenlampe im Rückwärtslaufen, stolperte dabei in sein Tor und ließ den Ball deshalb wieder los. Aigbekaen stand goldrichtig und schob zur 2:1-Führung ein (57.).

In der 63. Minute forderte Aigbekaen schon wieder Elfmeter, sein Schuss wurde von Jonas Fedl mit dem Arm geblockt. Für Nouhoum aber keine strafstoßwürdige Aktion.

Meppen hatte in der Folge nicht wirklich was entgegenzusetzen, die Gäste konnten keine Schlussoffensive auf das 2:2 starten. So gab es den ersten Fortuna-Sieg in der Liga seit knapp zwei Monaten und den Sprung auf Platz 17.

Weiter geht es für Fortuna Köln mit dem Stadtderby! Am Sonntag (29. November) geht es auf die andere Rheinseite nach Höhenberg zu Tabellenführer Viktoria Köln. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.