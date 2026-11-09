Nach der fünften Niederlage in Folge blieb dem SC Fortuna Köln weiteres Ungemach zumindest vorerst erspart. Weil auch die Konkurrenz im Tabellenkeller der Dritten Liga ihre Spiele verlor, wuchs der Rückstand auf das rettende Ufer nicht weiter an. Zur zweiten Länderspielpause der Saison rangiert der Tabellenvorletzte drei Punkte hinter Platz 16. Der Aufsteiger befindet sich somit noch auf Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen.

Dennoch gibt die Ausbeute der Südstädter Anlass zur Sorge: Magere zehn Punkte aus 13 Spielen dürften hochgerechnet nicht ausreichen, um den Klassenerhalt zu schaffen. In der vergangenen Saison waren zwar nur 35 Punkte erforderlich, um mindestens vier Mannschaften hinter sich zu lassen. Davor lag die Marke jedoch bei 44 beziehungsweise 41 Zählern.

Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink ist damit früh in der Saison unter Druck geraten. Bis zur Winterpause bleiben der Fortuna nur noch fünf Spiele, um auf rund 20 Punkte zu kommen. Das Heimspiel am 21. November (14 Uhr) gegen Aufsteiger Meppen ist bereits wegweisend. Von einem vorgezogenen Endspiel möchte Mink aber nicht sprechen: „Jedes Spiel ist aktuell wichtig für uns“, sagt der 59-Jährige. „Wenn du so verlierst, wie wir im Zuge der letzten Wochen verloren haben, dann musst du immer das nächste Spiel in den Blick nehmen.“

Wir denken darüber nach, etwas zu machen, und prüfen, was möglich ist Präsident Hanns-Jörg Westendorf über Wintertransfers

Klar ist aber auch: Die darauffolgenden Aufgaben werden nicht leichter. Am 29. November steht das Stadtderby bei Tabellenführer Viktoria an, der die Liga aktuell fast nach Belieben beherrscht. Die weiteren Gegner bis Jahresende heißen Rostock, Ingolstadt und Regensburg. Nach der unglücklichen 1:2-Pleite am Samstag in Mannheim erhöhte Klubchef Hanns-Jörg Westendorf den Druck. Die Situation sei „ernst“, mahnte der Präsident und forderte ein rasches Ende der Niederlagenserie: „Wir müssen jetzt dranbleiben und bis Weihnachten noch einige Punkte holen.“

Das setzt auch Matthias Mink unter Zugzwang. Der Trainer hat seit Jahren keinen leichten Stand im Umfeld der Fortuna. Die trockene Art des gebürtigen Schwarzwälders passt nicht so recht zum rheinischen Frohsinn. Der Drittliga-Aufstieg hat Minks Position bei den Fans gestärkt. In diesen Tagen mehren sich jedoch wieder die kritischen Stimmen. Der Vorstand vertraut Mink weiterhin.

Der Trainer hat bislang keine stimmige Balance zwischen Abwehr und Angriff gefunden. Die Fortuna verfügt zwar über die zweitbeste Defensive der Liga, hat aber so wenige Tore erzielt wie kein anderes Team. Vor dem gegnerischen Tor fehlt es an Lösungen und Genauigkeit. „Viele letzte Pässe waren nicht optimal“, sagte Mink nach dem Mannheim-Spiel. Ein Grund für die Offensivmisere: Die letztjährigen Torjäger Enzo Wirtz und Hamadi Al Ghaddioui haben eine Liga höher bislang kaum Akzente gesetzt. Am Samstag stand Wirtz nicht mal im Kader.

Mink kündigt „klare Analyse“ an

Die Zugänge Jannik Mause und Cedric Harenbrock stießen wiederum erst spät zum Team. Zudem spielt etwa ein halbes Dutzend Akteure bislang keine Rolle. Deshalb will der Klub im Winter personell nachbessern. „Wir denken darüber nach, etwas zu machen, und prüfen, was möglich ist“, sagt Präsident Westendorf. Im Sommer war der Spielraum begrenzt. Durch den Aufstieg hatten sich viele Verträge automatisch verlängert.

Die spielfreie Woche bis zum ebenso wichtigen Achtelfinale im Mittelrheinpokal beim Regionalligisten Bonner SC (17. November/19 Uhr) will Mink für eine „klare Analyse“ nutzen. Trotz sechs siegloser Spiele hintereinander mit nur zwei erzielten Treffern erkennt Kölns Trainer auch positive Tendenzen. „Von der Spielanlage macht die Mannschaft gute Schritte. Ich glaube, dass wir immer wieder gute Ballbesitzphasen haben und ordentlichen Fußball spielen. Wir sind auf einem guten Weg, verbessern uns und arbeiten weiter dran“, erklärt Mink. Er weiß aber auch, dass das bislang Gezeigte so nicht ausreicht: „Wir müssen gucken, dass wir weiter besser werden.“