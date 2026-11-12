Die letzten beiden Länderspiele im Adidas-Trikot stehen an. Einen Tag vor der Nations-League-Partie der deutschen Nationalmannschaft in Serbien wurde nun das erste Deutschland-Trikot von Nike geleakt. Freunde des Minimalismus haben Grund zur Freude. Wer jedoch ein aufregendes Design-Feuerwerk erwartet hat, wird vermutlich erst mal schlucken.

Veröffentlicht wurden die ersten Fotos vom Portal „footyheadlines“, welches unter Insidern für solche Vorab-Enthüllungen berühmt ist. Das mutmaßliche Trikot präsentiert sich vollständig in Weiß, ergänzt durch eine schwarze Kragenpartie. Weitere optische Spielereien sucht man fast vergebens. Lediglich hauchzarte dunkle Linien verlaufen seitlich am Stoff.

Fans von Trikot-Leak alles andere als begeistert

Wird dieses Design bei den Anhängern für Begeisterung sorgen? Das darf bezweifelt werden, wenn man sich die Reaktionen bei Social Media ansieht. „Schlimmstes Downgrade der Geschichte“, schimpfte ein Fan bei X. „Die niedrigen Erwartungen noch zu unterbieten, war nicht einfach. Aber sie haben es geschafft“, lästerte ein anderer.

Bei der deutschen Auswahl lag zuletzt sowieso schon reichlich Abschiedsschmerz in der Luft. Die über Jahrzehnte gewachsene Verbindung zum bisherigen Partner Adidas endet bald.

Bloß noch zwei Länderspiele absolviert der DFB im gewohnten Shirt mit den drei Streifen – am Freitag auswärts in Serbien sowie am Montag gegen die Niederlande. Bei diesen beiden Auftritten ziehen die Profis noch einmal das dunkle „Abschiedstrikot“ an.

Hier den X-Post mit dem geleakten Trikot ansehen:

Völlig unbekannt ist der Anblick des neuen Leibchens nicht. Bereits während der Weltmeisterschaft lieferte der Hersteller aus Übersee einen kleinen Vorgeschmack, wie „bild.de“ berichtet. Unmittelbar vor dem WM-Duell des DFB-Teams in New Jersey gegen Ecuador sorgte das Unternehmen mit einer Werbeaktion für Aufsehen. Der passende Slogan lautete „New Jersey“ – ein Wortspiel über den Bundesstaat und das neue Jersey. Dafür fuhr ein Schiff auf dem Hudson River von Staten Island los, passierte die weltberühmte Freiheitsstatue und steuerte direkt auf Manhattans Wolkenkratzer zu.

Auf dem Schiff war eine riesige Aufnahme von Nationalspieler Jamal Musiala installiert, der bereits die neue Spielkleidung am Körper trug. Da der Ausrüster das gute Stück zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht unverhüllt präsentieren durfte, gab es einen Haken: Man hatte die entscheidenden Stellen auf dem Bild einfach verpixelt.

Mittlerweile bekommt man eine klarere Vorstellung davon, wie das künftige Trikot wirklich aussehen könnte. Der Großteil der Fans scheint sich aber zu wünschen, dass die Trikot-Experten bei ihrem Leak diesmal danebenliegen. (red)