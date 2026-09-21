Durch die bittere Niederlage im Stadtderby bei Atlético Madrid hat Real Madrid noch mehr Boden auf den Tabellenführer FC Barcelona verloren. Trainer José Mourinho machte nach dem hitzigen Spiel vor allem die Schiedsrichterleistung für die Niederlage verantwortlich und griff dabei zu einem ungewöhnlichen Mittel.

Der portugiesische Startrainer betrat die Pressekonferenz mit einem A4-Ausdruck, auf dem zwei Szenen aus der ersten Halbzeit zu sehen waren. Er zeigte auf die Foulspiele von Cristian Romero gegen Jude Bellingham sowie von Lee Kang-in gegen Federico Valverde. Seiner Ansicht nach hätten beide Aktionen mit einer Roten Karte geahndet werden müssen.

Real Madrid verliert schon wieder – Jose Mourinho tobt

„Wir könnten uns die Pressekonferenz sparen, denn die Geschichte des Spiels steht hier“, protestierte der Portugiese und hielt die Bilder hoch. Mit zehn gegen elf sei es schon schwer gewesen – 50 Minuten mit elf gegen neun hätte man sich kaum vorstellen können.

Tatsächlich wurde Romero nach dem Foul an Bellinghams Knie lediglich verwarnt. Bei der Aktion von Lee Kang-in gegen Valverde griff der VAR hingegen nicht ein.

Real Madrid selbst wurde nach der Pause durch eine Rote Karte gegen Dean Huijsen dezimiert. Atlético nutzte die Überzahl: Alejandro Grimaldo verwandelte einen Elfmeter und Jonathan David erhöhte. Antonio Rüdiger erzielte den Anschlusstreffer für die Gäste.

Mourinho kritisierte nicht nur die Entscheidungen, sondern auch die Ansetzung von Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias. Der 41-Jährige sei kein internationaler Referee und habe dem Druck nicht standgehalten. Auffällig sei zudem gewesen, dass der Name des Unparteiischen bereits eine Woche vorher bekannt gewesen sei. In der offiziellen Mitteilung stellte sich der Klub selbst hinter die Kritik an der Schiedsrichterleistung beim Derby in der spanischen Hauptstadt.(mbr)