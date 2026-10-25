Bei den Schalkern Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi hat der Verein nach dem blutigen Zusammenprall im Spiel beim 1. FC Köln die Diagnosen veröffentlicht. Gosens erlitt zwei Platzwunden an der Stirn, El-Faouzi eine Stirnwunde und einen Nasenbeinbruch. Die Wunden mussten mit mehreren Stichen genäht werden, wie der Bundesligist einen Tag nach dem 0:0 in der Domstadt mitteilte.

Ob beide im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden am Mittwoch (18.00 Uhr) spielen können, ist noch offen. Über ihre Rückkehr ins Team werde individuell und zu gegebener Zeit entschieden. Die ohnehin lange Liste der Verletzten, zu der auch Kapitän Kenan Karaman zählt, könnte sich damit um zwei Namen verlängern.

Said El Mala entschuldigt sich für folgenschweren Schubser

Der Zusammenprall ereignete sich in der 37. Minute. Nach einem leichten Schubser von Kölns Said El Mala stießen El-Faouzi und Gosens beim Hochsteigen mit den Köpfen zusammen. Beide blieben blutend liegen und wurden minutenlang von den Teamärzten beider Mannschaften auf dem Feld versorgt. Gestützt von Betreuern und mit Kopfverbänden verließen sie schließlich den Platz.

Said El Mala entschuldigte sich nach der Partie für seinen Anteil am Zusammenstoß.

Schalke hatte bereits am Samstagabend leichte Entwarnung gegeben. Nach dem Abpfiff teilte der Verein mit, dass beide ansprechbar und gehfähig seien. Für weitere Untersuchungen sollten sie in ein Krankenhaus in Gelsenkirchen gebracht werden. (dpa/red)