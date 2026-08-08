Lionel Messi trauert um seinen Vater. Der erkrankte Jorge Messi ist im Alter von nur 68 Jahren gestorben, wie die Klinik Centro in der argentinischen Stadt Rosario auf Anfrage bestätigte. Aus Gründen des Datenschutzes und aus Respekt vor der Familie würden keine weiteren Einzelheiten zu den medizinischen Umständen des Todes bekanntgegeben, erklärte der ärztliche Direktor der Klinik, Carlos Mackey, in der sich Messis Vater befand, in einer Mitteilung.

Die Familie Messi hatte bereits im Juni während der Fußball-WM mitgeteilt, dass Jorge gesundheitliche Probleme habe. Woran er erkrankt war, wurde nicht veröffentlicht. Zuvor hatten argentinische Medien über seinen Tod berichtet.

Jorge Messi hatte großen Einfluss auf die Karriere seines Sohnes

Jorge Messi war von Anfang an eine prägende Figur in Messis Karriere und als sein Berater tätig. Er unterstützte Messi bereits seit dessen Kindheit auf seinem Karriereweg und brachte ihn als Jugendlichen nach Barcelona, nachdem bei dem Spieler ein Wachstumshormonmangel festgestellt worden war. Der FC Barcelona nahm Messi in die Jugendakademie La Masia auf und übernahm die hohen Behandlungskosten. So begann die Erfolgsgeschichte des einzigartigen Spielers.

Nach der Niederlage von Argentinien gegen Spanien im WM-Finale war Messi in seine Heimatstadt Rosario geflogen, um bei seinem Vater zu sein. Nach mehr als einer Woche war er laut der Zeitung „La Nación“ am 29. Juli in die USA zurückgekehrt, wo er für Inter Miami in der Major League Soccer (MLS) spielt.

Schon während der WM hatte es Meldungen gegeben, dass Messis Vater schwer erkrankt sei. Der achtmalige Weltfußballer hatte nach seiner Dreierpack-Gala bei Argentiniens 3:0 gegen Algerien von schweren Zeiten gesprochen, die aber nichts mit dem Fußball zu tun hätten. Messi hatte eine sehr enge Bindung zu seinem Vater, der auch als Manager und Berater agierte.

Während der WM hatte es sogar eine Falschmeldung im TV vom Tode Jorge Messis gegeben. Die argentinische Schauspielerin und Moderatorin Florencia Peña entschuldigte sich später und beendete die Zusammenarbeit mit dem Sender Luzu TV. Die an der Falschinformation beteiligten Mitarbeiter wurden entlassen. (dpa/red)