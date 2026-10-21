„Im engsten Familienkreis“Trauerfall – Kimmich fehlt Bayern gegen Arsenal

Mittelfeldspieler Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern wegen eines „Trauerfalls im engsten Familienkreis“ im Champions-League-Heimspiel heute gegen den FC Arsenal. „Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen. In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich“, teilte der deutsche Rekordmeister mit.

Der 31 Jahre alte Nationalspieler hatte deshalb auch tags zuvor im Abschlusstraining der Münchner gefehlt. Der FC Bayern empfängt heute (21.00 Uhr/DAZN) den englischen Fußball-Meister aus London zum ersten Champions-League-Topspiel der Saison. In der vergangenen Spielzeit waren beide Teams ebenfalls in der Ligaphase aufeinandergetroffen. Damals gewann der spätere Finalteilnehmer Arsenal in London mit 3:1. (dpa/red)