Bayern München sorgt sich erneut um Trainer Vincent Kompany (40). Nachdem der Coach zu Beginn der Woche wegen einer Virusinfektion das Training verpasst hatte, musste er am Freitag (23. Oktober) nach einem Notarzt-Einsatz in die Klinik gebracht werden.

„Bild“ hatte zuerst über den Zwischenfall an der Säbener Straße berichtet. Sky schrieb unter Berufung auf eigene Informationen von einem Zusammenbruch. Auch ein Hubschrauber sei am Vereinsgelände gelandet.

Kompany seit Tagen angeschlagen

Kompany hatte in der Vorbereitung auf das Spiel in der Champions League gegen den FC Arsenal (2:2) kürzertreten müssen und war bei den beiden vorigen Trainingseinheiten nicht dabei. Am Spieltag war er dann in gewohnter Rolle in der Allianz-Arena dabei, auch bei der Pressekonferenz nach der Begegnung.

„Wenn es der Körper nicht hergibt, muss er es auch akzeptieren“, hatte Sportvorstand Max Eberl (53) noch nach dem 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga am vergangenen Samstag gesagt.

Den fulminanten Sieg hatte Kompany wegen einer Virusinfektion und Hüftbeschwerden bereits weitgehend sitzend verfolgt. Nach beiden Halbzeiten habe er sich aber bereits kurz hinlegen müssen, um Kraft zu sammeln.

Die Pressekonferenz und weitere anstehende Interviews absolvierte Kompany dann schon nicht mehr, wurde auf dem Podium von Eberl vertreten. Auch für die folgenden Tage meldete sich der Coach ab.

Der belgische Erfolgstrainer der Münchner hatte am Mittwoch nach dem Spiel gegen Arsenal schließlich über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen und erklärt: „Als Trainer, will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!“

Die Bayern sind am Sonntag (17.30 Uhr) in der Bundesliga beim SC Freiburg gefordert, für den Samstag ist die Abreise in den Breisgau geplant. Durch die aktuelle Entwicklung steht hinter Kompanys Verfügbarkeit für das Spiel ein großes Fragezeichen. Als Vertreter würde, wie schon bei vorigen Trainingseinheiten, Co-Trainer Aaron Danks (43) einspringen. (red)