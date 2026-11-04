Der sportlich schwächelnde FC Schalke 04 darf sich personell etwas entlastet fühlen. Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi haben nach ihrem blutigen Zusammenprall im Spiel beim 1. FC Köln vor elf Tagen wieder das komplette Mannschaftstraining absolviert, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

El-Faouzi nahm trotz seines Nasenbeinbruchs an der Einheit teil und trug dabei eine individuell angepasste Gesichtsmaske.

Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi zurück im Training des FC Schalke 04

Gosens hatte bereits vor dem Wochenende den Übungsbetrieb wieder aufgenommen. Zudem kehrte Mittelfeldtalent Luca Vozar nach einem überstandenen Infekt ins Mannschaftstraining zurück.

Torwart Loris Karius und Abwehrspieler Mertcan Ayhan absolvierten dagegen ein individuelles Programm. Vier Tage vor dem nächsten Bundesliga-Spiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim gab der Aufsteiger dies bekannt. (dpa/red)