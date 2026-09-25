Die Kölner Haie haben die Revanche gegen die Eisbären Berlin erneut verpasst. Am dritten Spieltag lieferten sich beide Mannschaften einen packenden Schlagabtausch, der erst im Penaltyschießen entschieden wurde. Trotz einer furiosen Aufholjagd unterlagen die Kölner mit 5:6.

Noebels trifft gegen Ex-Verein

Die Erinnerungen an die vergangenen Playoffs sind bei den Haien noch präsent: Sowohl im Finale 2025 als auch im Halbfinale 2026 mussten sie sich den Berlinern geschlagen geben. Auch diesmal entwickelte sich ein Duell, das an Dramatik kaum zu überbieten war.

Die Haie erwischten einen guten Start. Tim Fleischer kam früh zum Abschluss, scheiterte jedoch am Berliner Torhüter. Kurz darauf musste Maximilian Kammerer wegen einer Zwei-Minuten-Strafe auf die Strafbank. Die Überzahl nutzten die Eisbären direkt: Ty Ronning brachte Berlin in der vierten Minute in Führung. Der Puck wurde mehrfach abgefälscht und fand schließlich den Weg ins Tor von Juvonen.

Die Antwort der Kölner ließ nicht lange auf sich warten. Ausgerechnet Marcel Noebels, der zwölf Jahre für die Eisbären gespielt und mit Berlin fünf Meisterschaften gewonnen hatte, erzielte in seinem ersten Spiel gegen den früheren Arbeitgeber den Ausgleich (8.).

Vor der Partie hatte Noebels am Magenta-Mikrofon noch erklärt: „Mein Herz ist nach so einer langen Zeit immer noch ein bisschen in Berlin. Ich bin auch sehr dankbar für alles, was passiert ist. Aber ich habe nicht vergessen, dass ich jetzt einen anderen Arbeitgeber habe.“

Die Freude über den Treffer hielt allerdings nur kurz. Gerade einmal 39 Sekunden später schlugen die Eisbären zurück. Liam Kirk traf mit einem starken Schuss zur erneuten Berliner Führung (9.). Kurz vor der ersten Drittelpause gelang den Haien jedoch der nächste Ausgleich. Brady Austin traf in der 20. Minute zum 2:2. Und Köln legte direkt nach der Pause nach: In Überzahl erzielte Tim Fleischer bereits nach wenigen Sekunden die erste Führung der Haie (21.).

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Doch erneut waren es die Berliner, die eine Kölner Strafe ausnutzten. Markus Vikingstad verwertete einen Rebound aus kurzer Distanz zum 3:3. In der 36. Minute gerieten die Haie erneut in Rückstand. Andreas Eder zog aus zentraler Position ab und überwand den Kölner Schlussmann. Mit einem 3:4 ging es für die Mannschaft aus der Domstadt in die zweite Drittelpause.

Das dritte Drittel begann mit dem nächsten Rückschlag für die Kölner. Juvonen ließ den Puck abprallen, die Berliner kamen erneut in Scheibenbesitz und Jean-Luc Foudy erhöhte auf 5:3 (42.). Die Haie standen damit unter Druck, gaben sich aber nicht geschlagen. Ausgerechnet Noebels brachte die Kölner zurück ins Spiel. Der ehemalige Berliner traf in der 58. Minute am langen Pfosten zum 4:5 und sorgte damit für neue Hoffnung.

Moritz Müller hatte kurz darauf die nächste Chance, scheiterte jedoch am Berliner Torhüter. In den letzten anderthalb Minuten durften die Haie zudem in Überzahl spielen und warfen noch einmal alles nach vorne. Der Einsatz wurde belohnt: Patrick Russell traf eine Minute vor dem Ende zum 5:5 (59.). Die Haie hatten den Zwei-Tore-Rückstand tatsächlich aufgeholt. Zwei Sekunden vor der Schlusssirene bot sich Noebels sogar noch die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen. Doch erneut war beim Berliner Schlussmann Endstation.

In der Verlängerung mussten die Kölner früh in Unterzahl ran, überstanden diese Phase aber unbeschadet. Die Entscheidung fiel somit im Penaltyschießen. Dort entwickelte sich ein Nervenspiel: Die ersten zehn Schützen scheiterten, darunter auch Noebels. Erst als elfter Schütze traf Foudy für Berlin. Im Gegenzug verfehlte Fischbuch für die Haie. Damit war die erneute Niederlage gegen den Playoff-Rivalen besiegelt. Nach einer spektakulären Aufholjagd mussten sich die Kölner Haie den Eisbären Berlin mit 5:6 im Penaltyschießen geschlagen geben.