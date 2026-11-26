Die Kölner Haie werden bis zum Ende des Jahres wenig Zeit zur Erholung haben. Bis zum 31. Dezember müssen sie in der Deutschen Eishockey-Liga und der Champions Hockey League insgesamt 15 Spiele absolvieren, also im Schnitt alle 2,3 Tage antreten. Neunmal zu Hause, sechsmal auswärts. In der Fußball-Bundesliga wäre das fast eine komplette Halbserie. „Wir gehen es von Tag zu Tag an und konzentrieren uns immer auf das nächste Spiel – so bereiten wir uns bestmöglich vor“, meint der dänische KEC-Stürmer Patrick Russell.

Das Mega-Programm beginnt mit zwei Heimspielen in der Lanxess-Arena gegen Teams aus Bayern: am Freitag (19.30 Uhr) gegen Straubing, am Sonntag (14 Uhr) gegen den ERC Ingolstadt. Gegen beide Gegner haben die Haie auswärts schon gewonnen: 5:3 in Straubing, 6:3 in Ingolstadt. Die Tigers, die am Dienstag mit einem 2:1 nach Penaltyschießen gegen Mannheim eine Serie von zwei Niederlagen beendeten, verfügen mit Marcel Brandt über einen der offensivstärksten Verteidiger der Liga. Bei der 4:6-Niederlage gegen Meister Berlin am vergangenen Sonntag erzielte der Nationalspieler drei Tore.

KEC‑Stürmer sieht einen Hoffnungsschimmer

Die Ingolstädter haben mit 75 Gegentoren in 20 Partien bislang die meisten Treffer in der DEL kassiert. Allerdings nur fünf mehr als die Haie, die unter ihrem neuen Trainer Thomas Berglund ebenfalls zu den defensiv anfälligsten Mannschaften der Liga zählen und bisher keine Konstanz gefunden haben. Russell sieht einen Hoffnungsschimmer: „Wir wollen auf dem letzten Spiel gegen Nürnberg (4:3 n. V.) aufbauen. Ich fand, dass wir mindestens 40 Minuten lang sehr gut gespielt und das Spiel dominiert haben. Darauf müssen wir aufbauen und weiter unser Spiel entwickeln“, meinte der 33-Jährige.

Die Partie des KEC gegen den ERC könnte angesichts der Defensivschwächen beider Mannschaften torreich werden. Auf jeden Fall wird sie vor der neuen Rekordkulisse von 18.800 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess-Arena stattfinden. Durch den Umbau der Halle im Sommer wurde die Besucherkapazität um 200 Plätze erhöht. Diese Maximalkapazität werden die Haie nun am 22. Spieltag zum ersten Mal erreichen. Gegen Straubing erwartet der KEC am Freitag zuvor gut 17.000 Zuschauer.