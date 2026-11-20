Der Kölner Football-Profi Marlin Klein hat seinen ersten Touchdown in der National Football League (NFL) erzielt. Beim 26:3-Sieg der Houston Texans sorgte der 24-jährige Tight End vor 70.942 Zuschauern im heimischen NRG-Stadium nach einem 13-Yard-Pass von Quarterback C.J. Stroud mit seinem Touchdown im dritten Viertel für die Entscheidung im „Thursday Night Game“ gegen die Indianapolis Colts.

Gut fünf Monate nach dem 7:1-Erfolg der deutschen Fußballer beim WM-Auftakt gegen Curaçao an gleicher Stelle feierte der deutsche Rookie aus Köln-Niehl seinen bisher größten Moment. Mit insgesamt vier Passfängen führte der 1,98 Meter große und 113 Kilo schwere Offensivspieler sogar die Liste der Passempfänger an und trug so einen erheblichen Teil zum Erfolg der Texaner im elften Spieltag bei. „Marlin Klein ist offiziell in der NFL angekommen“, lobte Texans-Headcoach DeMeco Ryans den Kölner nach dem Spiel bei einer kurzen Team-Ansprache.

Meilenstein einer noch jungen Karriere

Für den in der zweiten Runde des diesjährigen NFL-Drafts von Houston verpflichteten Klein markierte der Abend einen weiteren Meilenstein seiner noch jungen Karriere. Der ehemalige Jugendspieler der Cologne Crocodiles wechselte über das Gridiron Imports Program mit 16 Jahren zunächst an die High School Rabun Gap in Georgia und machte anschließend beim College-Team der Michigan Wolverines von der University of Michigan die entscheidenden Schritte. Den Traum, eines Tages NFL-Profi zu werden, erfüllte er sich am 13. September.

Nach dem tollen Einstand zum Saisonauftakt gegen die Buffalo Bills mit seinem ersten gefangenen Pass in der NFL und der Vorbereitung des ersten Touchdowns seines Teams in der neuen Spielzeit musste Klein eine Durststrecke hinnehmen. In vier von zehn Saisonspielen stand der Kölner nicht im Kader der Texans, die den Draft-Pick aus Germany als Investition in die Zukunft sehen. Besonders bitter: Auch bei der Partie gegen Jacksonville im Londoner Wembley-Stadion, zu der Freunde und Familie aus Köln zur Unterstützung angereist waren, blieb für Marlin Klein nur die Zuschauerrolle.

Eine Schiene am linken Arm

Zwar wusste Klein in der Saisonvorbereitung auf sich aufmerksam zu machen, als er in der Preseason vier Pässe für 62 Yards fing und sein Potenzial unter Beweis stellte. Doch nach der Premiere sammelte er nur noch wenig Einsatzzeit und war in den ersten sieben Saisonspielen lediglich dreimal aktiv. Eine Schiene am linken Arm nährte nun Spekulationen, Klein sei in den letzten Wochen womöglich angeschlagen gewesen und deshalb pausiert. Üblicherweise werden verletzte Spieler jedoch im dafür vorgesehenen Injury Report aufgeführt, auf dem Kleins Name nicht auftauchte.

„Die ganze Geschichte mit seinem Weg von Köln in die NFL ist für mich einfach immer noch unglaublich. Es macht mich unheimlich stolz, dass er der erste Crocodiles-Spieler ist, dem ein Touchdown in der NFL gelungen ist“, sagt Jan Steickmann, der als Jugendtrainer der Crocodiles die ersten Schritte Kleins auf dem Football-Feld begleitete und weiterhin Kontakt zu seinem einstigen Schützling hält.

Nach dem Touchdown von Klein – dem insgesamt fünften Spieler mit deutschem Pass in der NFL-Historie, dem ein Touchdown gelang – waren die amerikanischen TV-Reporter aufgrund seiner Herkunft begeistert: „Touchdown durch Marlin Klein, einen Rookie, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist.“ Die deutsche Football-Szene feiert den Kölner mit einem Vierjahresvertrag nicht erst seit seinem jüngsten Erfolg. Vielleicht auch, weil Klein im Gegensatz zu dem in Kalifornien geborenen Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) nicht den üblichen Werdegang eines NFL-Profis vorweisen kann.