Für Taylan Duman wird es am Samstagnachmittag das Wiedersehen mit seinem alten Chef – dem vermutlich prominentesten, den er je haben wird. Der Mittelfeldspieler empfängt mit dem FC Viktoria Köln in der ersten DFB-Pokalrunde den 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr, Sportpark Höhenberg). Der Zweitliga-Tabellenführer wird seit Sommer 2024 von Miroslav Klose trainiert, dem Weltmeister von 2014, ehemaligen WM-Rekordtorschützen und besten Torjäger in der Historie der DFB-Elf (71 Treffer in 137 Einsätzen). Duman stand von 2021 bis 2025 in Nürnberg unter Vertrag und trainierte eine Halbserie unter Klose (sieben Spiele, ein Tor). „Er ist ein nahbarer und ruhiger Typ, das erwartet man nicht so bei einem Weltstar. Er stellt sich nie über andere Personen. Als Trainer achtet er sehr auf Details und ist ein Menschenfänger, kann gut mit Spielern umgehen“, lobt Duman im Gespräch mit dieser Zeitung seinen Ex-Coach. Ein besseres Pokallos als Nürnberg hätte es aus Sicht des 29-Jährigen nicht geben können.

Schwere Zeit nach Nürnberg

Für Duman begann mit dem Abschied aus Franken 2025 eine schwere Zeit in seiner Karriere. Den Mittelfeldspieler zog es nach Sandhausen – wo er trotz großer Ambitionen und großem Etat den Abstieg aus der Dritten Liga hinnehmen musste. Duman stand plötzlich ohne Verein da. „Es war keine einfache Zeit, da muss man mental allein durch. Man hat es sich anders vorgestellt – ich hätte niemals damit gerechnet, vereinslos zu sein“, sagt Duman. „Ich bin froh, dass ich zu so einem Verein wie der Viktoria gekommen bin. Es gibt in der Dritten Liga nicht viele Mannschaften, die so einen Ball spielen. Jetzt fühle ich mich gut und bin auf dem Weg zu 100 Prozent.“

Der Weg dahin war steinig. Kurz nach seiner Vertragsunterschrift in Höhenberg Anfang 2026 verletzte sich Duman und konnte in der Rückrunde nur acht Einsätze absolvieren. Franz Wunderlich, Sportvorstand von Viktoria, sieht jedoch eine positive Entwicklung bei Duman. „Wichtig ist, dass er widerstandfähiger geworden ist. Er hatte sehr lange immer wieder mit Verletzungen zu tun. Fußballerisch bringt er extrem viel mit, er soll uns seinen Stempel aufdrücken“, sagt Wunderlich. „Und mit Sicherheit hat er noch Luft nach oben.“ Duman ist inzwischen Vize-Kapitän, mit 29 Jahren gehört er zu den Senioren im Kader. „Taylan hat ein hohes Standing im Team, ein gutes Auftreten und ist sehr professionell“, lobt Wunderlich.

Wunderlich fordert Mut von seiner Mannschaft

Nach dem Drittliga-Start mit einem schwachen 2:5 gegen Regensburg und einem überzeugenden 3:1 gegen Stuttgart II, hofft Duman, an die Leistung des vergangenen Sonntagabends anknüpfen zu können. „Da haben wir unser wahres Gesicht gezeigt, wir haben das Spiel dominiert.“ Gegen Nürnberg müsse die Mannschaft „um 15.30 Uhr auf den Punkt da sein, mit dem Ball und gegen den Ball. Wir wollen clever spielen, ekelig spielen. Wir wollen nicht nur das DFB-Pokalspiel genießen – wir wollen eine Runde weiterkommen“, kündigt Duman an.

Wunderlich fordert vor allem Mut von seiner Mannschaft. „Wir haben Potenzial. Wichtig ist, dass wir gut stehen, gut gegen den Ball arbeiten und das Spiel lange offenhalten. Denn im Pokal ist immer alles machbar, auch gegen einen 1. FC Nürnberg in Topform.“ Die Viktoria erwartet einen ausverkauften Höhenberger Sportpark. „Wenn das Stadion voll ist und wir das Publikum mitnehmen können, dann ist es hier für kein Team einfach“, sagt der Sportvorstand. Auch nicht für den FCN um Trainer Klose. „Er ist natürlich ein Idol. Jeder weiß, was er für unser Land geleistet hat. Dazu wirkt er immer souverän und bodenständig. Aber ab Samstag, 15.30 Uhr zählt das nicht mehr. Dann steht er auf der anderen Seite“, sagt Wunderlich.