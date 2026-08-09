Der ideale Saisoneinstieg ist perfekt. Mit einem 3:1 (2:0) gegen den VfL Bochum feierten die Leverkusener A-Junioren-Fußballer einen erfolgreichen Meisterschaftsauftakt in der DFB-Nachwuchsrunde. Eine Woche zuvor hatte das Team um Bayer-Coach Patrick Greveraars bereits im DFB-Pokal einen souveränen 4:0-Erfolg beim VfV Hildesheim gefeiert. „Es ist immer wichtig, gut in die Saison zu starten. Das ist uns heute mit diesem Heimsieg gelungen“, so Greveraars, der seine Mannschaft nach dem Cup-Erfolg nur auf einer Position verändert und Gabriel Minutillo für Jonah Berghoff in die Startelf beordert hatte.

Die erste gute Gelegenheit der Partie entsprang einer Kombination zweier Zugänge. Bei einem Konter legte der vom FC Schalke 04 gekommene Clinton Wilson perfekt für Aleksa Damjanovic auf, aber der Mittelstürmer schoss aus kurzer Distanz knapp am rechten Pfosten vorbei (6.). Nur Sekunden später schaltete der von Roter Stern Belgrad verpflichtete 17-Jährige dann gedankenschnell. Der VfL-Keeper hatte einen Schuss von Dustin Buck nicht festhalten können, den Abpraller nahm Damjanovic erst an, um ihn dann überlegt zur 1:0-Führung einzuschießen (7.).

Souveräner Auftritt von Bayer 04

Die Bochumer reagierten auf den Rückstand mit beherzterem Pressing. Der Aufwand brachte keinen Ertrag. Das machten die Leverkusener besser. Nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette lief Wilson allein auf Ferrara zu. Er legte den Ball rechts am Keeper vorbei, überlief diesen auf der anderen Seite und schob unbedrängt aus 16 Metern zum 2:0 ein (21.). Bayer-Torhüter Simeon Rapsch hatte indes wenig zu tun. Er musste sich lediglich bei einem Schuss von Bochums Datene aus 17 Metern einmal strecken (40.).

Eine höhere Pausenführung verpasste Bayer 04 knapp, als Jeremiah Mensah zweimal aus halbrechter Position zum Freistoß antrat. Den ersten schoss er an die Latte (40.+1), beim zweiten war Bochums Torhüter zur Stelle (40.+2). „Die erste Halbzeit war sehr gut von uns. Wir waren gut organisiert, hatten eine gute Energie und haben uns viele Möglichkeiten erspielt“, so Greveraars. Kurz nach dem Wechsel leitete ein weiterer Freistoß dann die Vorentscheidung ein. Die Hereingabe von Minutillo verlängerte Damjanovic geschickt zum 3:0 ins Bochumer Tor (49.).

Defensiv souverän in Halbzeit zwei

Immerhin steckte der VfL nicht auf. Nur zwei Minuten später war es der Bochumer Kapitän Jason Schneider, der aus kurzer Distanz auf 1:3 verkürzte (51.). Buck hätte beinahe mit dem 4:1 geantwortet, scheiterte aber am VfL-Keeper Ferrara (56.). Zwar gab es weitere Chancen auf beiden Seiten, ein Treffer wollte jedoch nicht mehr fallen. In der zweiten Hälfte habe man mehr verteidigt, nicht mehr so viele eigene Angriffe gefahren, erkannte Greveraars. Insgesamt könne man allerdings mit diesem Auftakt zufrieden sein. Seine Mannschaft trifft am 15. August (13 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion auf die SV 07 Elversberg. Die B-Junioren von Bayer 04 sind derweil erstmals gefordert. Sie treffen in der DFB-Nachwuchsrunde tags darauf am Kurtekotten auf den 1. FSV Mainz 05.

Bayer 04: Rapsch – Domnic, Probst, Hawighorst (46. Kir), Buck (63. Massek), Minutillo (79. Cannizzaro), Wilson, Koc (90. Hamzyk), J. Mensah (79. Djedovic), Doganay (46. Berghoff), Damjanovic. – Tore: 1:0, 3:0 Damjanovic (7., 49.), 2:0 Wilson (21.), 3:1 Schneider (51.). – Zuschauer: 200.