Nach der eigentlich schon letzten Verpflichtung der BayerVolleys kam nun die allerletzte: Sina Toroslu. 24 Jahre alt, Mittelblockerin, 1,88 Meter groß. „Wir waren der Meinung, dass noch ein Puzzlestück fehlen würde, hatten dann verschiedene Spielerinnen im Auge, eine davon war Sina. Ich kannte sie als Spielerin, aber nicht persönlich. Über Dritte ist sie auf uns aufmerksam gemacht worden. Am vergangenen Sonntag gab es den ersten telefonischen Kontakt, am Dienstag war sie zum Kennenlernen bei uns und wir haben alles klargemacht“, beschreibt Bayer-Trainer Tigin Yaglioglu den schnellen und kurzen Prozess dieser Verpflichtung.

Viele Stationen in den USA

In den letzten sechs Jahren war Toroslu in den USA unterwegs. Sie studierte und spielte an vier verschiedenen Colleges, kam dabei ordentlich rum. Dodge City (Kansas), Lee College (Texas), Siena College (New York) und die San Francisco University (Kalifornien) machten ihren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten zu einem Riesenerlebnis. Bevor die Mittelblockerin in die USA ging, war sie in der Saison 2019/20 für Allianz Stuttgart II aktiv.

„Sina bringt eine richtig coole Mentalität mit, eine Dynamik, spielerische Qualität, Höhe am Netz und sie weiß, wie es im Leistungssport läuft. Sie kommt nächste Woche Mittwoch und wird dann ab Donnerstag ins Training einsteigen. Wir haben den Kader durch sie nun wirklich gut abgerundet“, sagt Yaglioglu. „Aus dem Trio in der Mitte ist ein Quartett geworden, aus dem aber Spielerinnen auch andere Positionen bekleiden können. Wir können Gegner damit überraschen und haben auch größere Möglichkeiten, uns durch Kreativität aus Situationen zu befreien, in denen wir feststecken. Es sind jetzt 13 Spielerinnen im Kader, dazu noch fünf jüngere Akteurinnen, die in der zweiten Mannschaft spielen aber herangeführt werden sollen. Damit bin ich sehr zufrieden.“ Der Trainer hat seit Montag das Gros des Teams um sich versammelt. Die eine oder andere Akteurin ist noch angeschlagen oder beim Beachvolleyball unterwegs.

Leverkusen hofft auf bessere Platzierung als in der Vorsaison

Mit dem Auftakt zeigt sich der Coach zufrieden: „Wir sind mit einer kurzen Besprechung gestartet, haben darüber gesprochen, wer wir als Gruppe, die ein Team werden will, sind, wer wir als Verein sind, wo wir hinwollen und wie wir dort hinkommen. Danach sind wir direkt ins Ball- und Krafttraining eingestiegen. Insgesamt war die Woche zufriedenstellend aber noch nicht gut. Letzteres wäre zu diesem frühen Zeitpunkt auch überraschend gewesen.“

Zum Auftakt der Vorbereitung lässt sich noch nichts über die Stärke der neu formierten Volleys im Vergleich zur Konkurrenz sagen, aber angesichts der Qualität der Akteurinnen, die Yaglioglu für seine Ideen gewinnen konnte, wäre eine bessere Platzierung als die letzte keine allzu große Überraschung. In der Saison 2025/26 landete die Bayer-Mannschaft auf dem siebten Rang.