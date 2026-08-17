Ausgerechnet nach einem gelungenen Qualifying musste Mick Schumacher auf dem neuen Straßenkurs in den Streets of Markham (Ontario, Kanada) früh einpacken. Der Sohn von Michael Schumacher verursachte einen Unfall, als er mit seinem IndyCar-Boliden in die Mauer fuhr.

Der ehemalige Formel-1-Pilot lag am Sonntag (16. August) beim Sieg des Schweden Marcus Ericsson von Andretti Global zunächst gut im Rennen, ehe er in der 14. Runde ohne Fremdeinwirkung in einer Kurve in die Mauer einschlug.

Anschließend sprach der 27-Jährige von einem Fahrfehler: „Wir haben nicht einmal richtig gepusht. Ich habe auf meine Chance gewartet und bin der Mauer etwas näher gekommen, als ich wollte.“ Zugleich bemängelte Schumacher die Streckenbegrenzung: „Leider haben wir hier keine abgerundeten Mauern. Normalerweise kann man sie ein bisschen streifen, aber hier wird das Lenkrad sofort gerade geschleudert und man fährt geradeaus in die Mauer.“

Haarnadelkurve auf neuem IndyCar-Kurs sorgt für Chaos und Aufsehen

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte das Rennen im Honda von Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) vielversprechend begonnen. Von Startplatz zehn arbeitete er sich in der Anfangsphase an seinem Teamkollegen Graham Rahal vorbei und lag auf Rang neun.

Bei der Premiere in Ontario sorgte auf der Strecke eine Haarnadelkurve für Chaos während des Rennens. Ein Clip zeigt mehrere Fahrzeuge in einer engen Kurve, mutmaßlich dem Hairpin, die unter Gelb oder bei einer Restart-Situation ins Schleudern geraten, abgewürgt werden oder in enger Formation wild manövrieren müssen.

Die Szenen wirken fast surreal und haben in Motorsport-Kreisen für großes Aufsehen gesorgt. Mehr als 1,7 Millionen Mal wurde der Clip auf der Plattform X abgespielt.

Das nächste Rennen der Serie findet am kommenden Sonntag in Washington, D.C., statt. Das Saisonfinale ist für den 6. September in Monterey, Kalifornien, angesetzt. (mbr)