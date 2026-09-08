Im letzten Saisonrennen der IndyCar-Serie musste Mick Schumacher noch einmal Lehrgeld zahlen. Der Sohn von Michael Schumacher verpasste auf der legendären Rennstrecke Laguna Seca ein Top-Ergebnis und war weit abgeschlagen.

Der Rookie kam auf der Strecke in Monterey, Kalifornien, auf Platz 22 ins Ziel. Den Sieg holte der von der Pole gestartete Neuseeländer Scott McLaughlin vom Team Penske.

Mick Schumacher fährt auf Laguna Seca nur hinterher

Der Spanier Alex Palou (Chip Ganassi Racing) hatte sich bereits am vergangenen Wochenende seinen vierten Titel in Folge gesichert. In Laguna Seca belegte der fünfmalige IndyCar-Champion den achten Platz.

Schumacher war von Startplatz 13 ins Rennen gegangen und hatte sich zwischenzeitlich bis in die Top Ten vorgearbeitet. Aufgrund der gewählten Strategie musste er jedoch einen zusätzlichen Boxenstopp einlegen und fiel im Klassement weit abgeschlagen zurück.

23 Runden vor dem Ende unterlief ihm zudem ein Fehler: Schumacher geriet plötzlich ins Kiesbett, verlor mehrere Positionen und beendete das Rennen nur auf Rang 22.

Mick Schumacher wird in der IndyCar-Serie befördert

Nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn seiner Rookie-Saison stabilisierte sich Schumacher im weiteren Jahresverlauf. Sein bestes Ergebnis erzielte der 27-Jährige Mitte Juli in Nashville, wo er Achter wurde. Zuletzt belegte er auf dem Stadtkurs in Washington den elften Platz und auf der Milwaukee Mile die Ränge zwölf und 13.

Schumacher schloss die Saison in der Gesamtwertung auf Platz 23 ab. In der Rookie-Wertung verpasste er den ersten Platz nur knapp und damit auch eine Prämie von rund 1,7 Millionen US‑Dollar. Dennis Hauger schnappt sich diese Prämie.

Auch in der kommenden Saison wird er in der nordamerikanischen Rennserie antreten. Nach seinem Debütjahr beim Team Rahal Letterman Lanigan (RLL) wechselt er zu Meyer Shank Racing (MSR).

Für Schumacher ist dies ein Schritt zu einem leistungsstärkeren Team, denn MSR gewann mit Felix Rosenqvist das diesjährige Indianapolis 500. Die neue IndyCar-Saison beginnt am 7. März 2027 in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida. (mbr/sid)