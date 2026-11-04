Ohne seinen berühmten Vater LeBron James kommt Bronny James bei den Los Angeles Lakers richtig unter die Räder. Nach seiner desolaten Leistung am vergangenen Sonntag (1. November) muss der 22-Jährige womöglich um seine Zukunft in der NBA bangen. Kein Wunder, denn er hatte beinahe im Alleingang einen sicheren Sieg der Lakers gegen die Toronto Raptors aus den Händen gegeben.

Das Team um NBA-Superstar Luka Doncic führte klar, als Lakers-Coach JJ Redick die Bank leerte und Bronny James aufs Parkett schickte. Innerhalb weniger Minuten schrumpfte der Vorsprung von 15 plötzlich auf wenige Punkte.

Bronny James blamiert sich erneut in der NBA

Haarsträubende Ballverluste und fehlende Übersicht zwangen den Trainer Bronny James wieder vom Feld zu nehmen. In der anschließenden Pressekonferenz kündigte Redick an, dass er nach dieser traumatischen Erfahrung Konsequenzen ziehen und diesen Fehler nicht noch einmal machen werde. Bedeutet das das Ende für Bronny James in der NBA?

Videos der Spielszene verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien und lösten harsche Kritik aus. Bronny James gilt vielen als „Nepo-Baby“, dem die Chance vor allem durch den Namen seines Vaters zuteilwurde.

Bronny James droht nach Absturz nur noch die Bank in der NBA

In seiner dritten NBA-Saison bleibt Bronny James bei den Los Angeles Lakers weit hinter den Erwartungen zurück. Der Aufbauspieler wurde 2024 in der zweiten Runde an 55. Stelle gedraftet und erhielt einen üppigen Millionenvertrag.

Bronny James und sein berühmter Vater LeBron James. Copyright: Getty Images via AFP

Sohn von LeBron James gerät in der NBA wieder unter die Räder

In drei Partien kam er auf insgesamt rund zehn Minuten Spielzeit und erzielte lediglich zwei Punkte. In der Saisonvorbereitung versagte er auch bereits auf ganzer Linie. Beim Spiel gegen die Toronto Raptors spielte er knapp zwei Minuten und hatte in dieser Zeit einen Plus-Minus-Wert von minus 11.

Das Publikum in der ausverkauften Arena in Los Angeles reagierte mit Pfiffen auf Bronnys Leistung. Mit hängendem Kopf verließ er nach der Demütigung das Parkett. Er konnte keinen Trost bei seinem berühmten Vater erwarten, denn dieser spielt seit dem Sommer für die Philadelphia 76ers.

Viele Experten sehen den Handlungsbedarf klar. Trade-Gerüchte kursieren bereits. Ob Bronny James den Sprung zum verlässlichen NBA-Spieler schafft, hängt davon ab, ob er endlich konstant gute Leistungen zeigt, was ihm bisher nicht gelungen ist. Die Geduld der Fans und des Franchises scheint begrenzt zu sein. (mbr)