Auf den Kölner Boxer Nelvie Tiafack wartet der erste Kampf in den USA. In der Nacht von Freitag auf Samstag bekommt es der Bronze-Gewinner der Olympischen Spiele 2024 von Paris bei einem Event von Kampfsport-Influencer Jake Paul (29) und dessen Boxstall MVP mit dem in sieben Kämpfen unbesiegten Mexikaner Salvador Zavala zu tun. Der Schwergewichts-Fight ist auf sechs Runden angesetzt und wird live bei der Social-Media-Plattform Tiktok übertragen. Tiafack hofft auf seinen fünften Sieg im fünften Profikampf. Zuletzt hatte er den Brasilianer Mateus Munhoz Da Penha Mitte Mai in Mannheim nach Punkten besiegt.

„Ich bin bereit, morgen ist es so weit. Ich kann es kaum erwarten“, sagt der 27-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich habe mir einen souveränen Sieg vorgenommen, hoffentlich durch K.o.. Das ist das, was die Leute von einem Schwergewichtsboxer sehen möchten.“ Tiafack weilt seit Sonntag für die letzten Vorbereitungen auf den Kampf in den USA, das Event findet im Pechanga Resort Casino in Temecula (Kalifornien) statt.

Ein Zwischenschritt zu höheren Zielen

„Dass der Kampf kostenfrei auf Tiktok stattfindet, macht ihn zu einem Reichweiten-Magnet und ist genau richtig für eine jüngere Zielgruppe. Das ist ein Riesen-Move von Jake Paul und seiner Promotion“, sagt Tiafack. „Es zeigt sich mal wieder, dass MVP weiß, wie es läuft und wie man die Jugend anspricht. Diese Zielgruppe braucht man.“

Für Tiafack soll der Kampf gegen Zavala nur ein Zwischenschritt zu größeren Zielen werden. „Ich habe bei den Amateuren und beim olympischen Boxen bewiesen, dass ich zu den besten der Welt gehöre. Das möchte ich jetzt auch bei den Profis machen. Und das Beste bei den Profis ist es, Weltmeister zu werden“, sagte der Kölner dieser Zeitung zuletzt.

Hauptkampf des MVP-Events ist das Duell der Weltmeisterin Amanda Serrano aus Puerto Rico, einer Ikone des Frauenboxens, gegen die Argentinierin Lucrecia Manzur.