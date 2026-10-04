Vorjahressieger und Favorit Daryz hat am Sonntag in Paris erneut den Prix de l’Arc de Triomphe gewonnen. Der von Francis-Henri Graffard in Frankreich trainierte vierjährige Galopphengst setzte sich mit Jockey Mickaël Barzalona vor Bay City Roller und Diamond Necklace durch. Der in Köln von Andreas Suborics trainierte Bright Light hatte mit der Entscheidung nichts zu tun und belegte mit Benjamin Marie den letzten Platz im 16er-Feld.

In Köln von Suborics trainierter Bright Light wird für 1,9 Millionen verkauft

Die Reise nach Paris hat sich für seinen Besitzer Alexander Rom trotzdem gelohnt. Am Tag vor dem Rennen war Bright Light bei der Arc Sale in Saint-Cloud für 1,9 Millionen Euro verkauft worden, ein Rekordpreis für ein deutsches Galopppferd. Den Zuschlag erhielt Ace Stud, das bei Newmarket in England ansässige Unternehmen von Harris Li und Rachel Zhang. Zhang ist die Tochter des chinesischen Unternehmers und Yulong-Gründers Yuesheng Zhang.

Der Hengst stammt aus Roms eigener Zucht und war erst in diesem Jahr in den Rennsport eingestiegen. Ob Bright Light bei Suborics in Köln bleibt oder nach England umziehen muss, ist noch nicht bekannt. (cm)