Said El Mala ließ es sich am Sonntag nicht nehmen, dem Topspiel der 3. Liga beizuwohnen. Der Jungstar des 1. FC Köln war mit seinem Bruder Malek an die Wedau gereist, um dem Gipfeltreffen zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Viktoria Köln einen Besuch abzustatten. Das Daumendrücken der beiden ehemaligen Viktorianer verhalf zu einem Punktgewinn: Die Höhenberger trotzten dem Primus vor 25.228 Zuschauern ein verdientes 1:1 (0:1) ab. „Wir haben uns diesen Punkt erarbeitet. Es war nicht einfach in diesem Stadion und auf diesem Geläuf. Ich bin stolz, dass die Mannschaft mutig geblieben ist“, sagte Trainer Marian Wilhelm.

Pünktlich zum vorläufigen Saisonhöhepunkt konnte die Viktoria wieder auf ihre derzeit beste Elf zurückgreifen. Yannick Tonye, der unter der Woche gegen Großaspach (2:2) noch wegen muskulärer Beschwerden ausgesetzt hatte, meldete sich nach dem Abschlusstraining einsatzbereit. Kilian Jakob machte für Tonye auf der linken Seite Platz. Zudem rückte Taylan Duman anstelle von Niklas Jahn zurück in die Startelf. Ebenjener Duman verzeichnete in der 3. Minute den ersten Abschluss der Partie. MSV-Torhüter Maximilian Braune entschärfte den wuchtigen Schuss des Mittelfeldmannes mit den Fäusten.

Es war ein gutes Topspiel. Wir haben es gut gespielt. Das 1:1 ist ein gutes Ergebnis für uns. Taylan Duman, Viktorias Torschütze

Beiden Mannschaften war der Respekt voreinander zu Beginn anzumerken. Die Anfangsphase war geprägt von gegenseitigem Abtasten und erst Mitte der ersten Halbzeit wurden die Angriffsversuche der Gastgeber intensiver. Conor Noß gab in der 24. Minute nach einem Solo gegen Tim Kloss und Tonye den ersten Torschuss für den MSV ab. Kurz darauf unterlief Kloss und Niklas Swider im Kölner Spielaufbau ein Missverständnis. Joshua Bitter nahm den Ball auf und schob ihn an den Pfosten (26.). Weitere zwei Minuten später ging Duisburg in Führung. Tobias Eisenhuth klärte zweimal hintereinander nur unzureichend. Den zweiten Abpraller verwertete Noß mit einem herrlichen Schuss, der von der Strafraumgrenze an den Innenpfosten und von dort ins Tor flog. Arne Schulz streckte sich vergeblich.

In der Schlussphase des ersten Durchgangs arbeiteten die Kölner am Ausgleich. Kloss bediente mit einem Steckpass den auffälligen Tonye, der von links in den Strafraum zog. Braune blieb stehen und machte den Versuch eines Tunnels zunichte. Augenblicke später setzte Viktoria-Torjäger Niklas Castelle den Ball rechts vorbei (38.). Dann parierte Braune einen Schuss von Lucas Wolf im Nachfassen (41.).

Yannick Tonye (am Ball) war bis zu seiner Auswechslung bester Kölner. Copyright: IMAGO/Funke Foto Services

Auch nach dem Seitenwechsel verlief das Spitzenspiel auf Augenhöhe. Die beiden besten Offensivreihen der Liga taten sich zum Abschluss der englischen Woche und auf holprigem Rasen schwer, Chancen zu kreieren; das Geschehen spielte sich zumeist zwischen den Strafräumen ab. In der 59. Minute klärte Wolf nach einem Eckball kurz vor der Linie. Dann ging es bei Tonye nicht mehr weiter, Jakob ersetzte den besten Kölner.

Dennoch schaffte die Viktoria den Ausgleich. Pascal Fallmann zog einen Freistoß von links aufs Tor. Braune ließ den Ball prallen, woraufhin Duman aus dem Getümmel zum 1:1 abstaubte (74.). Es war ein besonderes Tor für den gebürtigen Moerser. Am Ende hatte die Viktoria sogar mehr zuzusetzen. Fallmann scheiterte an Braune (87.). Auf der Gegenseite wäre dem MSV fast noch der Lucky Punch gelungen. In der Nachspielzeit köpfte Peter Remmert an den Kölner Pfosten (90.+4).

So blieb es bei der gerechten Punkteteilung, für die die Gäste auch von gegnerischer Seite ein Lob einheimsten. „Viktoria hat ein Top-Auswärtsspiel gemacht“, meinte der Duisburger Torschütze Conor Noß. Taylan Duman teilte die Einschätzung: „Es war ein gutes Topspiel. Wir haben es gut gespielt. Das 1:1 ist ein gutes Ergebnis für uns.“

Viktoria Köln: Schulz – Sponsel, Eisenhuth, Kloss – Fallmann, Duman, Swider, Tonye (61. Jakob) – Castelle (81. Sachse), Wolf – Otto (81. Maboulou). – Zuschauer: 25.228. – Tore: 1:0 Noß (28.), 1:1 Duman (74.).