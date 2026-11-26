Wir haben ein kleines vorweihnachtliches Geschenk für alle, die am 22. Dezember noch bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ im Kölner Rheinenergie-Stadion dabei sein möchten: Zum Black Friday bieten wir 20 Prozent Rabatt auf die letzten verfügbaren Stehplätze direkt an der Südtribüne.

Damit gibt es noch einmal eine besondere Gelegenheit, das Kölner Weihnachtssingen im RheinEnergieSTADION hautnah zu erleben. Gemeinsam mit mehr als 40.000 Menschen können sich die Besucher auf einen stimmungsvollen Abend voller Musik, kölscher Tradition und weihnachtlicher Gemeinschaft freuen. Das Besondere: Der Rabatt wird am Freitag, 27. November, automatisch im Ticketshop berücksichtigt. Ein zusätzlicher Rabattcode ist nicht erforderlich.

Wer also noch auf der Suche nach einem besonderen Erlebnis in der Vorweihnachtszeit ist oder seinen Liebsten eine Freude machen möchte, hat jetzt die Gelegenheit, sich die letzten Stehplätze zum vergünstigten Preis zu sichern. Die vergünstigten Tickets gibt es unter diesem Link zu kaufen.