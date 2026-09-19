Die Hunsrück-Wälder leuchten in warmen Gold- und Rottönen, über den Tälern liegt am Morgen leichter Nebel und an der Nahe fangen die Weinberge das tief stehende Sonnenlicht ein. Es ist die Jahreszeit für Wanderungen mit Weitblick, Radtouren durch farbenfrohe Landschaften, besondere Natur-Entdeckungen und genussvolle Stunden. Zwischen Rhein, Mosel, Saar, Nahe und Glan präsentiert sich die Region Hunsrück-Nahe überraschend vielfältig. Dichte Wälder und tiefe Bachtäler treffen auf weite Höhen, imposante Felsen, historische Orte und die charakteristische Weinkulturlandschaft. Wer im Herbst unterwegs ist, erlebt Hunsrück-Nahe von einer besonders stimmungsvollen Seite.

Ein echtes Erlebnis

Für Wanderer ist die Wander-Region Hunsrück-Nahe ein echtes Erlebnis. Premium-Fernwanderwege wie der Saar-Hunsrück-Steig und der Soonwaldsteig führen durch eindrucksvolle Landschaften. Traumschleifen und Vitaltouren bieten ideale Möglichkeiten für erlebnisreiche Tagestouren, während der Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg Besinnung und besondere Orte miteinander verbindet.

Auch die Bike-Region Hunsrück-Nahe lässt sich im Herbst ganz individuell auf zwei Rädern erfahren. Genussradler entdecken Weinberge und Bahntrassenradwege, Rennradfahrer kurvenreiche Straßen und sportliche Anstiege, Gravel- und Mountainbiker finden Schotterwege und naturbelassene Trails mitten durch die Wälder.

Blick vom Lemberg ins Nahetal. Copyright: Dominik Ketz/Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH

Nach dem Aktivsein wartet der Genuss

Während in den Weinbergen die Trauben gelesen werden, öffnen Winzerhöfe und Vinotheken ihre Türen und laden ein, die Weine der neuen Saison zu probieren. Das Weinland Nahe begeistert mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Weinlagen und Rebsorten. Dazu kommen regionale Hunsrücker Spezialitäten und herzliche Gastgeber, bei denen man gerne ein wenig länger bleibt.

Tradition trifft Erholung

Wer gerne durch historische Orte schlendert, entdeckt eine weitere Facette der Region: In Herrstein, Kastellaun und Meisenheim am Glan erzählen Fachwerkhäuser und verwinkelte Gassen von vergangenen Zeiten. Die Kurorte Bad Kreuznach, Bad Sobernheim und Bad Münster am Stein-Ebernburg verbinden Tradition mit Erholung, etwa bei einem Spaziergang durch das Salinental.

Die Fachwerkhäuser in Meisenheim erzählen Geschichten aus der Vergangenheit der idyllischen Stadt. Copyright: Dominik Ketz/Rheinland Pfalz Tourismus GmbH

Lebendige Geschichte

Burgen und Burgruinen setzen eindrucksvolle Akzente in der Hunsrück-Nahe-Landschaft. Die Wasserburgruine Baldenau bei Morbach, die Schmidtburg bei Bundenbach, die Kyrburg bei Kirn oder die Burganlage Grimburg bei Hermeskeil lassen Geschichte lebendig werden. Dazu kommen außergewöhnliche Ausflugsziele wie die Hängeseilbrücke Geierlay, das Edelsteinland mit seinen faszinierenden Edelsteinen und Handwerkskunst und der beeindruckende Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Erlebnisreicher Tag

Vielleicht sind es auch die kleinen Augenblicke, die den Herbst in Hunsrück-Nahe so besonders machen: der erste Sonnenstrahl zwischen den Bäumen, das Rascheln des Laubs unter den Füßen oder die Gemütlichkeit zum Abschluss eines erlebnisreichen Tages. Hunsrück-Nahe ist eine Region zum Durchatmen, Aktivsein, Genießen und ein lohnendes Ziel für die nächste kleine Auszeit, rund zwei Stunden von Köln entfernt.

Auf Weinfreunde wartet in der Region eine enorme Vielfalt an Weinlagen und Rebsorten. Copyright: Fabiola Christian/Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH

Infos und Kontakt

Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH

Bahnhofstr. 37, 55606 Kirn

Tel. 06752/137610

www.hunsruecknahe.de