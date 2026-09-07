Die Urologen in der Beta Klinik Bonn um Prof. Dr. Wille, Stephan Möllers und Prof. Dr. Müller bieten gemeinsam mit ihrem Praxisteam eine spezialisierte urologische Versorgung mit besonderem Fokus auf modernen und schonenden Behandlungsverfahren.

Ein besonderer Behandlungsschwerpunkt liegt auf der Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung (BPH). Neben bewährten Operationsverfahren kommen moderne minimalinvasive Techniken zum Einsatz. Mit der Prostataverkleinerung mittels Wasserdampf-Applikation (REZŪM) steht beispielsweise ein besonders schonendes Verfahren zur Verfügung.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die moderne Behandlung von Nieren- und Harnleitersteinen. In Abhängigkeit von Lage und Größe kommen hier unterschiedliche minimalinvasive endoskopische Behandlungsverfahren zum Einsatz.

Eigenständiger Schwerpunkt

Die Frauenurologie bildet einen eigenständigen Schwerpunkt. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Blasen- und Beckenbodenbeschwerden sowie die Diagnostik und Behandlung der weiblichen Harninkontinenz. Konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten werden individuell auf die Beschwerden und Bedürfnisse der Patientinnen abgestimmt.

Die vierte Säule bildet die rekonstruktive Urologie. Sie umfasst spezialisierte, wiederherstellende Eingriffe bei Funktionsstörungen des Harntraktes sowie zur Wiederherstellung von Kontinenz und Potenz. Bei Harnröhrenverengungen können geeignete Engstellen mittels Ballondilatation (Optilume) minimalinvasiv behandelt werden.

Breites Spektrum

Bei ausgeprägter Harninkontinenz des Mannes stehen operative Verfahren bis hin zum künstlichen Schließmuskel zur Verfügung. Auch bei Erektionsstörungen reicht das Behandlungsspektrum von nichtoperativen Verfahren bis zu modernen operativen Möglichkeiten einschließlich der Penisprothetik.

Gerade bei Beschwerden, über die viele Menschen nur ungern sprechen, sind eine vertrauensvolle Atmosphäre und eine individuelle Beratung besonders wichtig. Moderne Therapieverfahren ermöglichen heute in vielen Fällen eine deutliche Verbesserung von Funktion und Lebensqualität.

Präzise Diagnostik

Eine präzise Diagnostik bildet die Grundlage jeder individuellen Therapieentscheidung. Hierzu stehen in der Beta Klinik moderne Untersuchungsverfahren wie hochauflösende Sonografie, 3-Tesla-MRT, MRT-gestützte Fusionsbiopsien der Prostata und urodynamische Messverfahren zur Verfügung.

Ein eigener OP-Saal und die Möglichkeit einer stationären Versorgung ermöglichen es, zahlreiche Eingriffe von der Diagnostik über die Operation bis zur Nachsorge aus einer Hand zu betreuen.

Lernen Sie unsere Urologen kennen und vereinbaren Sie online oder telefonisch unter 0228/909075-146 einen Termin in der Beta Urologie.

Infos und Kontakt

Beta Klinik GmbH

Privates Facharzt- und Klinikzentrum in Bonn

Joseph-Schumpeter-Allee 15, 53227 Bonn

Tel.: 0228/909075-146

https://www.betaklinik.de/