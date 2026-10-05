Irina und Stefan Pohl führen das Haus heute in vierter Generation. Sie bewahren persönliche Nähe, Verlässlichkeit und handwerkliches Können. Zugleich entwickeln sie ihr Geschäft mit moderner Ergonomie, nachhaltigen Lösungen und einem Blick auf individuelle Bedürfnisse weiter.

Fachwissen für gesunden Rücken

„Ein wichtiger Schwerpunkt liegt für uns auf der ergonomischen Beratung“, so Irina Pohl, die ihre Ausbildung als Ergotherapeutin mit der Qualifikation als Rückenexpertin der Aktion Gesunder Rücken verbindet. In dem AGR-zertifizierten Fachgeschäft stehen daher statt Standardlösungen die Analyse der individuellen Schlafgewohnheiten, Körperbau, Liegegefühl und mögliche Beschwerden im Mittelpunkt. Matratze, Unterfederung und Kissen werden als abgestimmtes System betrachtet.

Qualität rund ums Bett

Das Sortiment umfasst Betten, Matratzen, Lattenroste, ergonomische Schlafsysteme und Schlafsofas ebenso wie Decken, Kissen und Bettwäsche. Die bewusste Ausrichtung auf deutsche Hersteller im Portfolio steht für langlebige Qualität. In der hauseigenen Manufaktur entstehen Visco-Lux® Matratzen, Kopfkissen und Daunendecken nach Maß. Regional bezogene Gänsedaunen und -federn sowie die eigene Bettfedernreinigung verbinden Komfort mit verantwortungsvollem Ressourcenumgang. Sonderanfertigungen bieten Lösungen für besondere Anforderungen an Körpergröße, Gewicht, Raum oder persönliche Vorlieben.

Service über den Kauf hinaus

Beratung zu Hause, Lieferung und Montage durch eigene geschulte Mitarbeitende, Reparaturen und die Aufarbeitung von Bettwaren zeichnen das Fachgeschäft aus. Der kostenlose Testservice für Nackenstützkissen ermöglicht es, den Liegekomfort ganz in Ruhe zu Hause auszuprobieren. Die Betreuung bleibt so auf guten Schlaf und dauerhafte Zufriedenheit ausgerichtet.

Der Blick nach vorn

Das Jubiläum ist mehr als eine Erfolgsgeschichte aus Köln-Ossendorf. Es steht für die Fähigkeit, Tradition weiterzugeben und zugleich neu zu denken. Irina und Stefan Pohl verbinden familiäre Werte mit zertifiziertem Fachwissen, hochwertigem Sortiment und nachhaltigem Service. Genau darin liegt für das Inhaberpaar auch die Zukunft ihres Fachgeschäftes wie Stefan Pohl betont: „Wir möchten Menschen nicht irgendein Bett verkaufen, sondern gemeinsam die Schlaflösung finden, die zu ihnen passt.“

Familienunternehmen mit Herz und Erfahrung: Andrea Esser, Irina und Stefan Pohl stehen für persönliche Beratung, Fachwissen und die Nähe zu ihren Kundinnen und Kunden. Copyright: Betten Pohl

Herbstaktion: Ein Gutschein für Ihr Zuhause

Nun lohnt sich der Weg zu Betten Pohl doppelt: Denn vom 5. Oktober bis 15. November 2026 werden beim Kauf eines Lattenrostes und/oder einer Matratze 5,5 Prozent des Auftragsvolumens als Warengutschein für Kissen und Bettwäsche gewährt. „Dieser Vorteil ist ein Gewinn für alle, die sich für einen guten Schlaf neu ausstatten möchten“, so Stefan Pohl. Mit der fachlichen Beratung werden die einzelnen Komponenten individuell ausgewählt. Denn erst wenn Lattenrost und Matratze aufeinander sowie auf den Menschen abgestimmt sind, entsteht verlässlicher Liegekomfort. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und körpergerechte Unterstützung bilden dafür die Basis. Die Modelle werden nach Körperbau, bevorzugter Schlafposition und persönlichen Komfortwünschen ausgewählt. Über Matratzen und Lattenroste hinaus präsentiert Betten Pohl ein Sortiment für das gesamte Schlafzimmer, darunter Betten, Bettdecken, Kopfkissen und Bettwäsche. Wer den Gutschein investieren möchte, hat die Wahl von klassischen Kopfkissen bis zu ergonomischen Nackenstützkissen – unter anderem von Werkmeister und Traumina. Passend dazu bietet das Fachgeschäft hochwertige Bettwäsche und Spannbettlaken von Marken wie Estella, Janine, elegante und Bella Donna.

Neue Ruhe für die besten Jahre

Betten für „Best Ager“ schonen den Rücken, schenken spürbare Erholung und bringen eine neue Leichtigkeit für einen entspannten Alltag.

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, verändert sich nicht nur der Alltag. Plötzlich werden Räume frei, Termine seltener und Abende wieder länger. Für viele Menschen zwischen 45 und 65 Jahren beginnt damit eine Phase, in der die eigenen Bedürfnisse neu ins Blickfeld rücken. Das Schlafzimmer, lange vor allem funktional gedacht, wird zum persönlichen Rückzugsort – und das Bett zu einem Möbelstück, das weit mehr leisten soll als nur eine Liegefläche zu bieten.

Schlaf als Kraftquelle

„Gerade in der Lebensmitte zeigt der Körper deutlicher, was ihm fehlt“, erklärt Rückenexpertin Irina Pohl. Denn viele Stunden am Schreibtisch, Videokonferenzen und lange Wege im Auto hinterlassen Spuren: Der Nacken ist verspannt, der untere Rücken meldet sich, die Nacht wird unruhiger. Wer tagsüber viel Verantwortung trägt, braucht einen verlässlichen Gegenpol. Guter Schlaf ist dann kein Luxus, sondern die Grundlage dafür, morgens beweglich, konzentriert und belastbar zu sein. Entsprechend wächst der Anspruch an das Bett. Statt nur auf Preis oder Optik zu schauen, rücken Ergonomie, Material und persönliche Unterstützung in den Mittelpunkt. Matratze, Unterfederung und Kissen sollten zur Schlafposition passen: Schultern und Becken dürfen einsinken, während die Wirbelsäule stabil bleibt. Fachkundige Beratung hilft, Gewohnheiten und Beschwerden besser einzuordnen als kurzes Probeliegen oder ein pauschaler Härtegrad.

Komfort auf Knopfdruck

Besonders sichtbar wird der neue Komfortanspruch beim Motorrahmen. „Per Knopfdruck lassen sich damit Kopf- und Fußbereich anheben, ohne Kissen zu stapeln oder den Rücken zu verdrehen“, weiß Stefan Pohl. So entsteht am Abend eine bequeme Position zum Lesen oder Fernsehen; hochgelagerte Beine können sich nach einem langen Arbeitstag angenehm anfühlen. Auch das Aufstehen wird durch ein erhöhtes Kopfteil erleichtert. „Der Motor ersetzt keine medizinische Behandlung, kann den Alltag aber spürbar komfortabler machen und das Bett flexibel an unterschiedliche Situationen anpassen“, so der Inhaber von Betten Pohl.

Gemeinsam besser liegen

Für Paare ist diese Flexibilität besonders wertvoll. Getrennt verstellbare Seiten berücksichtigen, dass zwei Menschen selten gleich liegen: Einer hebt das Kopfteil für ein Kapitel im Roman, der andere bleibt lieber flachliegen. Wichtig sind leise Motoren, eine einfache Bedienung und das Zusammenspiel von Matratze und Rahmen. Ein passendes Bett löst nicht jedes Rückenproblem und garantiert keine perfekte Nacht. Es schafft jedoch gute Bedingungen: für weniger Druck, mehr Ruhe und das Gefühl, im eigenen Zuhause wirklich anzukommen. Irina Pohl zieht dazu das Resümee: „Vielleicht ist genau das der stille Luxus der besten Jahre, nicht länger irgendwie zu schlafen, sondern bewusst gut.“

Entspannt lesen, ruhen und schlafen: Ein verstellbarer Motorrahmen bringt zusätzlichen Komfort ins Schlafzimmer. Copyright: Röwa

Betten Pohl: