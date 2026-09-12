Dr. med. Bernhard Sibbing (Sektionsleiter gastrointestinale Onkologie) und Prof. Dr. med. Michael Ströhlein (Sektionsleiter onkologische Chirurgie) vom Zentrum für interdisziplinäre Viszeralmedizin (ZIV) der Kliniken Köln erklären im Interview, worauf es heute ankommt.

Ist Darmkrebs heilbar?

Dr. Bernhard Sibbing: Durch Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere die Darmspiegelung, können Vorstufen früh erkannt und entfernt werden. Wird Darmkrebs rechtzeitig entdeckt, ist er in vielen Fällen heilbar. Die Prognose hängt jedoch stark vom Stadium und der individuellen Situation ab.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

Dr. Bernhard Sibbing: Bei der Behandlung von Darmkrebs stehen mehrere Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die von verschiedenen Faktoren abhängen, wie dem Stadium der Erkrankung, der allgemeinen Gesundheit und spezifischen biologischen Merkmalen des Tumors. Zu den wichtigsten Verfahren zählen Operation, Chemotherapie und – insbesondere bei Enddarmtumoren – die Strahlentherapie. Ergänzend kommen zielgerichtete Therapien und Immuntherapien zum Einsatz.

Wie läuft die Behandlung ab?

Dr. Bernhard Sibbing: Zunächst einmal führen wir ausführliche Diagnostik durch. Danach erstellen wir einen individuellen Behandlungsplan. Dazu treffen sich unsere Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Fachrichtungen in unserer Tumorkonferenz und besprechen dort ausführlich jeden einzelnen Fall. Unsere Mitarbeitenden aus dem ZIV sind dabei die zentralen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner – unterstützt durch weitere Expertinnen und Experten aus den Bereichen Ernährungstherapie, Psychoonkologie, Physiotherapie, Stomatherapie und dem Sozialdienst. Die stationäre Behandlung findet bei den Kliniken Köln an den Standorten Merheim und Holweide statt.

Wie wird operiert?

Prof. Dr. Michael Ströhlein: Wenn möglich, operieren wir minimalinvasiv. Bei Rektumkarzinomen setzen wir routinemäßig die robotische Chirurgie ein. Diese ermöglicht besonders präzise Eingriffe und schont wichtige Nerven- und Gefäßstrukturen. Moderne Operationsverfahren sowie eine gezielte Nachbehandlung fördern eine schnelle Erholung und erhalten die Lebensqualität.

Wie läuft eine Chemotherapie ab?

Dr. Bernhard Sibbing: Die Therapie erfolgt meist ambulant und unter engmaschiger Betreuung. Vor Beginn klären wir ausführlich über Ablauf, Ziele und mögliche Nebenwirkungen auf. Viele Beschwerden lassen sich heutzutage durch unterstützende Maßnahmen gut lindern. Ein enger Austausch mit den behandelnden Ärzten ist hierbei entscheidend.

Warum ist die Ernährung so wichtig?

Prof. Dr. Michael Ströhlein: Bei Darmkrebs ist Gewichtsabnahme ein häufiges Symptom. Der Appetit ist nicht selten vermindert. Das führt nicht nur zur Abnahme von Fettgewebe, sondern auch zum Abbau von Muskulatur. Dies kann zu einer eingeschränkten Mobilität, schlechterer Lebensqualität und einer verschlechterten Verträglichkeit der Therapien führen. Durch eine adäquate Prophylaxe von Mangelernährung kann die Prognose verbessert werden. Die Patientinnen und Patienten müssen professionell beraten werden und gegebenenfalls muss eine individualisierte Ernährungstherapie eingeleitet werden.

Wie ist das Team aufgestellt?

Prof. Dr. Michael Ströhlein: Das Zentrum für interdisziplinäre Viszeralmedizin (ZIV) verfügt über große Erfahrung in der Behandlung von Darmkrebs. Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche bieten wir eine abgestimmte Versorgung aus einer Hand und eine umfassende Betreuung.

Wo können sich Interessierte weiter informieren?

Prof. Dr. Michael Ströhlein: Am 24. September 2026 von 16:00 bis 18:30 Uhr findet in den Räumlichkeiten der RehaNova in Köln-Merheim die Informationsveranstaltung „Darmkrebs im Fokus“ statt. Dies wird eine Veranstaltung für Betroffene und Angehörige sein. Wir werden erläutern, welche Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll sind und wie diese ablaufen. Außerdem erklären wir anschaulich die Wirkungsweise und den Einsatz medikamentöser Behandlungen – darunter Chemotherapie, zielgerichtete Therapien und Immuntherapien. Zudem zeigen wir auf, was man als Patientin oder Patient selbst tun kann, um Nebenwirkungen möglichst gering zu halten. Ein weiterer Schwerpunkt werden moderne chirurgische Techniken sein. Außerdem wird unsere Ernährungsberaterin zu dem wichtigen Thema der Ernährung bei Krebs sprechen und praktische Tipps für den Alltag geben. Nach den Beiträgen bieten wir Ihnen die Gelegenheit, direkt mit unseren Expertinnen und Experten zu sprechen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Informationsveranstaltung

Darmkrebs im Fokus: Expertinnen und Experten aus Köln informieren über Vorsorge und moderne Therapien

Donnerstag, 24.09.2026, 16:00 bis 18:30 Uhr

RehaNova, Gelände am Krankenhaus Merheim, Ostmerheimer Str. 200, 51109 Köln

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos.

Veranstalter: Zentrum für interdisziplinäre Viszeralmedizin (ZIV)

Information: SibbingB@kliniken-koeln.de