Bei Talkrunden ist die Eventfläche „Veedel“ im Neven-DuMont-Haus regelmäßig sehr belebt, beim DEVK-Online-Elternabend war es auffällig ruhig. Schließlich war das Publikum nicht vor Ort, es schaute vom heimischen Rechner aus zu und konnte im Chat Fragen stellen. Teil nahmen an der Diskussion Fachleute der Landesanstalt für Medien NRW, des Kinderschutzbundes Köln und der DEVK. Außerdem saßen zwei Medienscouts auf dem Podium: Emily Überacker, 16, und Aram Abollhassanzadeh, 17. Die beiden Elftklässlerinnen des Kölner Irmgardis-Gymnasiums gaben Einblicke in den digitalen Schulalltag. Die Moderation übernahm Kristina Sczesny von Radio Köln. Die Diskussion wurde live gestreamt und anschließend bei Youtube hochgeladen. Dass die Veranstaltung, zu der die DEVK mit Unterstützung der Kölner Stadt-Anzeiger Medien eingeladen hatte, online stattfand, passte zum Thema. Unter dem Motto: „Gut begleitet in der digitalen Welt – Was Kinder brauchen und Erwachsene wissen sollten“ wurden Risiken beleuchtet, Handlungsmöglichkeiten für den Alltag aufgezeigt und Hilfsangebote vorgestellt.

Medienscout Emily Überacker vom Irmgardis-Gymnasium gab Einblicke in den digitalen Schulalltag. Copyright: DEVK/Thomas Banneyer

Die Ausgangslage

Drei Viertel der Kinder an Grundschulen haben schon „blöde Erfahrungen“ im Internet gemacht, sagt Lars Hüttler, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Köln. Dazu gehörten Cypermobbing im Klassenchat, extrem gewalttätige Videos auf Instagram und Tiktok oder Gaming-Chats, bei denen das Kind nach einiger Zeit merkt, „dass der Junge, mit dem ich rede, gar nicht neun Jahre alt ist wie ich selbst, sondern 34“. Der Kinderschutzbund sammelt Erfahrungen wie diese in seinem Angebot „Bärt und Bärta“, so Hüttler: „Das ist eins unserer präventiven Projekte, bei dem zwei Bärenhandpuppen die Klassen besuchen.“ Die Chatfunktion bringt besondere Risiken mit sich. Im privaten Austausch können Erwachsene Minderjährige manipulieren und so Übergriffe im „echten Leben“ anbahnen, man spricht von Cybergrooming. Es gebe kaum noch Social-Media-Anwendungen ohne Chatfunktion, „selbst die Streamingplattform Spotify hat sie, wo man daran erst mal nicht denkt“, sagt Johanna Wunsch, Medienpädagogin bei der Landesanstalt für Medien NRW. Kinder könnten also Opfer von Cybergrooming werden, wenn sie Hörspiele auf Spotify hören.

Internetzugang beschränken

Alles verbieten also? Johanna Wunsch sagt, man müsse sich das Thema aus zwei Perspektiven anschauen: „Mit einem pauschalen Verbot nehmen wir Kindern und Jugendlichen das Recht auf Teilhabe an der digitalen Welt.“ Ein uneingeschränkter Zugang zu allen Online-Inhalten für alle sei allerdings auch keine Lösung. Beim Jugendschutz sieht sie vor allem die Betreiber der Plattformen in der Pflicht, aber auch Eltern und Lehrkräfte seien gefordert: „Wir müssen die Kinder begleiten und vor den Gefahren schützen.“ Auch Medienscout Emily Überacker findet: „Statt eines Verbots bin ich für mehr Aufklärung. Kinder sollten schon in jungem Alter darüber informiert werden, welche Risiken im Netz lauern und an wen sie sich im Notfall wenden können.“ Lars Hüttler sieht das ein wenig anders: „Die Kompetenzstärkung gehört natürlich dazu – übrigens auch bei vielen Erwachsenen.“ Bei der Sensibilisierung für Gefahren sei es ähnlich wie bei der Verkehrserziehung: „So ganz ohne Angstmachen geht es nicht.“ Zusätzlich spricht er sich aber für eine Zugangsregulierung aus: „Bis zu einem gewissen Alter können Kinder schlicht nicht einschätzen, welch tiefe Narben digitale Gewalt bei ihnen hinterlassen kann.“

Dr. Nabila Abaza-Uhrberg (DEVK), Johanna Wunsch (LFM NRW) und Lars Hüttler (Kinderschutzbund Köln) im Austausch. Copyright: DEVK/Thomas Banneyer

Die Rechtslage

„Cybermobbing ist kein eigener Straftatbestand“, sagt Dr. Nabila Abaza-Uhrberg, Leiterin Konzernrecht und Vorständin der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG. Dahinter könnten sich verschiedene Straftaten verbergen, etwa Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung oder Nötigung. Cybergrooming jedoch, wenn es auf den sexuellen Missbrauch von Kindern abzielt, wurde 2021 ins deutsche Strafgesetzbuch aufgenommen. „Jetzt kann schon die Anbahnung im Internet geahndet werden, darüber bin ich sehr froh.“ Insgesamt habe sich bei der juristischen Einschätzung von Internetkriminalität „sehr viel getan. Aber das Strafgesetzbuch hinkt den Entwicklungen immer ein bisschen hinterher.“ Medienscout Aram Abollhassanzadeh findet es „wichtig und richtig, dass Eltern den Konsum ihrer Kinder regulieren und darauf schauen, was die im Netz machen – bis zu einem gewissen Alter. Aber irgendwann sollte man ihnen zutrauen, dass sie da alleine klarkommen.“ Aber wann ist dieses „Irgendwann“? Nabila Abaza-Uhrberg verweist auf die politische Diskussion zum Thema. Die EU plane einen gestuften Zugang zu den sozialen Netzwerken. „Man sagt, vor dem 14. Lebensjahr eher noch nicht. Bis 15 sollen die Jugendlichen langsam reinwachsen in die Themen, aber noch begleitet von den Eltern und ohne den kompletten Zugriff auf die sozialen Medien. Den sollen sie mit 17 bekommen.“

Lars Hüttler (Kinderschutzbund Köln) Copyright: DEVK/Thomas Banneyer

Regeln vereinbaren

Es ist wichtig, echtes Interesse daran zu haben, was der Nachwuchs im Netz macht, sagt Johanna Wunsch. „Um den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, sollte man sich von ihnen zeigen lassen, wo sie da unterwegs sind.“ Man müsse sich zwar nicht selbst auf all diesen Plattformen bewegen, um sie zu verstehen. „Aber es ist sinnvoll, sich mal bei Tiktok anzumelden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dieser Algorithmus funktioniert.“ Die Inhalte auf den Smartphones ihrer Kinder können Eltern sich durchaus gelegentlich anschauen, jedoch nie ohne deren Wissen. Regeln wie Bildschirmzeiten sollte man ihnen nicht aufdrücken, sondern gemeinsam entwickeln. Sollten diese Regeln dann doch gebrochen werden, rät Lars Hütter: „Ruhe bewahren! Es ist kontraproduktiv, das Kind mit Vorwürfen zu überhäufen. Mit dem Kind besprechen, was ist passiert und warum. Ihm Sicherheit geben, damit es Ihnen gegenüber nicht zumacht.“

Medienscouts

„Für mich gehört das Thema Medienkompetenz verpflichtend an jede Schule“, sagt Lars Hüttler. Solange das kein Schulfach ist, sind Medienscouts eine Option. Seit 2011 hat die Landesmedienanstalt NRW mehr als 8500 Schülerinnen und Schüler an gut 1300 Schulen entsprechend ausgebildet, außerdem wurden 3600 Fachkräfte geschult. Diese Scouts vermitteln ihren Mitschülerinnen und Mitschülern alles, was sie über Medien wissen müssen. Flächendeckend gibt es das Angebot noch nicht. Oft hängt es vom Engagement der Schule ab, ob es eingeführt wird. Eltern empfiehlt Johanna Wunsch, aktiv zu werden: „Fragen Sie bei den Lehrkräften Ihrer Kinder nach, ob es Medienscouts gibt oder ob die Schule das nicht mal angehen will.“ Einen anderen Vorschlag macht Nabila Abaza-Uhrberg den Eltern. Statt nur ihre Kinder zu kritisieren, sollten sie mal die eigene Bildschirmzeit messen und ehrlich abschätzen, was davon wirklich Arbeit ist. „Das dürfte erschreckende Ergebnisse liefern.“

Technische Regie des Live-Streams. Copyright: DEVK/Thomas Banneyer

INFOS & HILFE FÜR FAMILIEN & ANGEHÖRIGE

Elternabende: Kostenfreie Tipps für den Familienalltag. medienanstalt-nrw.de/elternabende Frage? Wir antworten! Vertrauliche Beratung zu Apps, Games und Social Media. medienanstalt-nrw.de/frageantwort Cybergrooming melden: Verdachtsfälle online melden. medienanstalt-nrw.de/beschwerde Cybermobbing Rechtschutz: Der Cyberbaustein der DEVK hilft bei Cybermobbing, Datenklau und anderen Problemen im Netz. devk.de („Suche“ oben rechts und „Cybermobbing“ eingeben) Online Aufzeichnung: Aufzeichnung des Elternabends ansehen und Tipps mitnehmen. Aufzeichnung auf YouTube ansehen

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