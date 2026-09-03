Ob du bereits ein konkretes Modell im Blick hast oder dich ganz unverbindlich informieren möchtest: Bei unseren Mobilitätstagen kannst du verschiedene Lösungen direkt vor Ort kennenlernen und selbst ausprobieren.

Hersteller persönlich vor Ort

Du möchtest mehr über die verschiedenen Modelle, ihre Besonderheiten oder die neuesten Trends erfahren? Die renommierten Hersteller vanRaam, Hase Bikes und pfautec sind bei unseren Dreirad-Tagen persönlich vor Ort in der e-motion e-Bike Welt Pulheim Welt. So kannst du deine Fragen direkt mit den Experten besprechen und bekommst Informationen aus erster Hand.

Nutze die Gelegenheit, mehr über unterschiedliche Dreirad-Konzepte und ihre Möglichkeiten zu erfahren. Gemeinsam mit unserem Team kannst du verschiedene Modelle entdecken und dich umfassend über die Optionen informieren, die moderne Dreiräder heute bieten.

Durch eine professionelle und individuelle Beratung findet (fast) jeder das perfekte Dreirad für sich. Copyright: Til Kittler

Ausprobieren, informieren und eine gute Zeit haben

Neben spannenden Probefahrten und persönlicher Beratung darf natürlich auch das gemütliche Miteinander nicht fehlen. Freu dich auf Kaffee und Kuchen und nimm dir die Zeit, in entspannter Atmosphäre verschiedene Dreiräder kennenzulernen.

Vielleicht suchst du selbst nach einer komfortablen und sicheren Mobilitäts-Alternative, oder du kennst jemanden in deinem Freundes- oder Familienkreis, für den ein Dreirad interessant sein könnte? Dann komm gemeinsam mit deinen Liebsten vorbei in die e-motion e-Bike Welt Pulheim Welt.

Das Beste: Bei unseren Dreirad-Tagen in der e-motion e-Bike Welt Pulheim hast du die exklusive Gelegenheit, das neue Kettwiesel TWO selbst Probe zu fahren und dieses besondere Fahrgefühl zu erleben. Copyright: Til Kittler

Ein besonderes Highlight

Wieder gemeinsam unterwegs sein, Ausflüge genießen und besondere Momente miteinander erleben: Das neue Kettwiesel TWO von Hase Bikes macht genau das möglich. Auf dem innovativen Parallel-Tandem sitzen zwei Personen nebeneinander und können die Fahrt Seite an Seite genießen. So bleiben Gespräche, gemeinsame Entdeckungen und kleine Abenteuer unterwegs ganz selbstverständlich möglich.

Eine Person übernimmt das Lenken, Bremsen und Schalten, während die andere je nach Möglichkeit selbst mittritt oder entspannt mitfährt. So können Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen wieder zusammen unterwegs sein und wertvolle gemeinsame Zeit auf dem Rad genießen.