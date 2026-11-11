Kniebeschwerden gehören zu den häu­figsten orthopädischen Problemen und können durch Arthrose, Verletzungen oder Überbelastung entstehen. Schmer­zen, eingeschränkte Beweglichkeit und eine reduzierte Lebensqualität sind oft die Folgen. Wenn konservative Thera­pien, Physiotherapie oder Schmerz­mittel nicht mehr ausreichen, kann eine Knieendoprothese eine effektive Lösung sein. Der Gelenkersatz ermög­licht es, Schmerzen zu lindern, die Be­weglichkeit zu verbessern und den Betroffenen wieder ein aktives Leben zu ermöglichen. Moderne Technologien und individuell angepasste Implantate sorgen in der Beta Klinik Bonn dabei für präzise Ergebnisse und langfristige Zufriedenheit.

Präzision als Schlüssel

Mit Mako SmartRobotics™ hat sich die Kniegelenkersatzchirurgie grundlegend verändert. Diese innovative Technologie kombiniert CT-basierte 3-D-Planungssoftware mit der AccuStop™-Technologie und haptischem Feedback, um eine präzisere und individuellere Behandlung zu ermöglichen.

Was ist Mako?

Mako ist ein System für roboterarm-assistierte Chirurgie, das speziell für orthopädische Eingriffe wie Knie- und Hüftgelenkersatz entwickelt wurde. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Planung und Durchführung von Operationen, die individuell auf die Anatomie und Bedürfnisse jedes Patienten abgestimmt sind.

Wie funktioniert Mako?

Der Behandlungsprozess beginnt mit einer detaillierten Bildgebung, die ein 3D-Modell des Gelenks erstellt. Dieses Modell wird verwendet, um eine individuelle Operationsplanung zu erstellen, wo der Chirurg die Prothesengröße und -positionierung plant. Während des Eingriffs unterstützt der Mako-Roboterarm die Chirurgen, indem er millimetergenau die geplante Schnittführung und Implantatplatzierung gewährleistet. Hierbei behält der Chirurg während des gesamten Eingriffes die Kontrolle und führt selbst die Sägeschnitte durch.

Vorteile der Mako Technologie

Höchste Präzision: Die robotergestützte Technologie minimiert Abweichungen und ermöglicht eine exakte Ausrichtung der Implantate. Schnellere Genesung: Dank der geringeren Gewebeschädigung profitieren Patienten von kürzeren Erholungszeiten und weniger Schmerzen nach der Operation. Individuelle Anpassung: Die vorab geplante Operation berücksichtigt die spezifischen Anforderungen jedes Patienten.

Infos & Kontakt

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