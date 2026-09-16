Beim E-Mobilitätsforum am 30. September kommen unterschiedliche Perspektiven zusammen. TÜV Rheinland, der ACV Automobil-Club Verkehr, Autotewes und der Obermeister der Kfz-Innung Köln diskutieren über die Chancen, Herausforderungen und konkreten Lösungen rund um die elektrische Mobilität.

Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Fragen zu Reichweite, Ladeinfrastruktur, Batterien, Sicherheit, Kosten, Wartung und Fahrzeugkauf. Dabei geht es nicht um abstrakte Grundsatzdebatten, sondern um verständliche Antworten und Orientierung für Autofahrerinnen und Autofahrer. Was muss sich beispielsweise ändern, damit öffentliches Laden genauso einfach wird wie Tanken und unerfahrene Nutzerinnen und Nutzer nicht an der Ladesäule verzweifeln?

Auch der Gebrauchtwagen muss stärker in den Fokus gerückt werden. Für viele Haushalte ist ein gebrauchtes E-Fahrzeug der realistische Einstieg in die Elektromobilität. Hier bestehen Unsicherheiten zu Reichweite, Batteriealter, Reparatur und Wartung.

Als eine der größten Hürden beim Umstieg gilt die Reichweite. Gleichzeitig hängt die tatsächliche Alltagstauglichkeit stark von Fahrprofil, Jahreszeit, Ladeverhalten und Infrastruktur ab.

Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit über die Zukunft der Mobilität.

Einlass: 17:30 Uhr Beginn: 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Neven DuMont-Haus, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln

Wir freuen uns darauf, Sie beim E-Mobilitätsforum begrüßen zu dürfen.