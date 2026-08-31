Das Glasfasernetz von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist bereits für zahlreiche Haushalte verfügbar. Bürgerinnen und Bürger können weiterhin ihr Zuhause an das moderne Glasfasernetz anschließen und von schnellem Internet profitieren. Wer sich bis zum 30. September 2026 für einen Glasfaseranschluss entscheidet, kann sich den Hausanschluss noch kostenlos sichern.

Immer mehr digitale Anwendungen und Geräte sind auf eine leistungsfähige Internetverbindung angewiesen. Glasfaser schafft dafür die entsprechende Grundlage und ist auch langfristig den wachsenden Anforderungen an die Internetnutzung gewachsen. Für Eigenheimbesitzer kann eine moderne Glasfaseranbindung zudem den Wert der Immobilie erhöhen und trägt dazu bei, den technischen Standard des Hauses langfristig zeitgemäß zu halten.

Beim Ausbau setzt UGG auf die moderne FTTH-Technologie („Fiber to the Home“). Dabei wird die Glasfaserleitung direkt bis in das Gebäude verlegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kupferleitungen erfolgt die Datenübertragung vollständig über Glasfaser. Das sorgt für eine stabilere Verbindung und höhere Geschwindigkeiten beim Down- und Upload; auch dann, wenn mehrere Personen und Geräte gleichzeitig online sind.

Mehr Auswahl dank Open Access

Das UGG-Glasfasernetz wird als sogenanntes Open-Access-Netz betrieben. Dadurch können mehrere Internetanbieter die Infrastruktur von UGG nutzen. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das mehr Auswahl und die Möglichkeit, den Tarif zu wählen, der am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. In Engelskirchen, Lindlar, Marienheide und Waldbröl stehen auf dem UGG-Netz bereits folgende Anbieter zur Verfügung: o2, LEONET und Amiva. Auf dieser Website kann geprüft werden, ob die eigene Adresse sich im Ausbaugebiet befindet.

Das UGG-Glasfasernetz sorgt für eine stabile Verbindung – auch bei hohem Datenverbrauch. Copyright: mixetto/Getty Images

Der Weg zum Glasfaseranschluss

Von der Buchung bis zur Freischaltung sind es wenige Schritte: Internetanbieter auswählen und Vertrag abschließen – der neue Anbieter unterstützt dabei auch beim Wechsel vom bisherigen Anbieter. Für die Arbeiten am Gebäude oder Grundstück ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich. Zu den weiteren Schritten wie Hausbegehung, Hausanschluss und Installation nimmt die zuständige Baufirma direkt Kontakt auf. Nach der Freischaltung durch den Internetanbieter kann der Anschluss genutzt werden.

In wenigen Schritten von der Buchung bis zur Freischaltung. Copyright: Unsere Grüne Glasfaser

Hausanschluss noch bis 30. September 2026 kostenlos

Aktuell bestehen für Haushalte, die sich zeitnah entscheiden, besondere Rahmenbedingungen: So kann noch bis zum 30. September 2026 ein Glasfaseranschluss bei UGG kostenlos beauftragt werden (statt mindestens 599,99 Euro). Zudem sind bei einzelnen Tarifen vergünstigte Einstiegspreise verfügbar.

Informationen und Buchung

Wer sich für einen Glasfaseranschluss interessiert, kann sich bequem von zuhause informieren: