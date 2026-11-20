Eine neue Heizung, Solarstrom vom eigenen Dach oder eine Wallbox für das Elektroauto: Viele Hausbesitzer modernisieren ihr Zuhause Schritt für Schritt. Dabei hängen die einzelnen Vorhaben oft enger zusammen, als zunächst vermutet. Wer beispielsweise eine Photovoltaikanlage installieren möchte, sollte vorher den Zustand des Daches prüfen lassen.

Steht ohnehin eine Sanierung an, kann es sinnvoll sein, beide Maßnahmen miteinander zu verbinden. Denn: Seit dem 1. Januar 2026 gilt in Nordrhein-Westfalen die Solarpflicht auch bei vollständigen Dachsanierungen bestehender Gebäude. Das betrifft grundsätzlich auch private Ein- und Zweifamilienhäuser, wenn die Dacheindeckung oder Abdichtung vollständig erneuert wird. Vorgeschrieben ist eine Photovoltaikanlage auf mindestens 30 Prozent der Nettodachfläche. Für kleinere Reparaturen gilt die Pflicht nicht; zudem sind Ausnahmen vorgesehen.

Auch bei einer Wärmepumpe lohnt sich der Blick auf das gesamte Gebäude. Neben dem Wärmebedarf und den vorhandenen Heizflächen spielt die Elektroinstallation eine wichtige Rolle. Eine Photovoltaikanlage kann Strom für Haushalt, Wärmepumpe und Wallbox liefern. Ein passender Speicher und intelligentes Energiemanagement helfen dabei, den selbst erzeugten Strom sinnvoll zu nutzen.

Genau hier setzt die MATBEC-GRUPPE an. Das inhabergeführte Unternehmen mit Standorten in Kerpen und Euskirchen vereint die Fachbereiche Solar, Wärme & Klima, Dach & Wand sowie Elektro. Eigene Fachteams stimmen ihre Arbeiten aufeinander ab und berücksichtigen dabei auch zukünftige Erweiterungen. Denn nicht alles muss gleichzeitig umgesetzt werden. Entscheidend ist, dass die einzelnen Maßnahmen zusammenpassen. Ob in Bergheim, Kerpen oder den umliegenden Städten des Rhein-Erft-Kreises: MATBEC begleitet Hausbesitzer bei einzelnen Modernisierungsvorhaben ebenso wie bei umfassenden Projekten.

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