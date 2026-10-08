Der spannende Landstrich liegt übrigens überraschend nah an den westlichen deutschen Bundesländern. Auch jetzt gibt es zahlreiche zugängliche Wandergebiete, die dazu einladen, die einzigartige Landschaft aktiv zu entdecken. Ob auf aussichtsreichen Höhenzügen, durch ursprüngliche Täler oder entlang idyllischer Seen: Hier finden alle ihre persönliche Lieblingsroute. Kombiniere Naturerlebnisse mit regionaler Gastfreundschaft, kulturellen Entdeckungen und kulinarischen Genüssen. Schnür die Wanderschuhe und erlebe eine Region, die mit ihrer Vielfalt und Authentizität begeistert.

Mehr Infos gibt es hier.

Wandern in Ostbelgien und der Wallonie

Das Hohe Venn ist weit mehr als seine berühmten Moorflächen. Zahlreiche Wanderwege in Ostbelgien und den Ardennen führen durch abwechslungsreiche Landschaften mit Wäldern, Seen, Flusstälern und charakteristischen Hochflächen. Besonders reizvoll sind Touren im Hoëgne-Tal mit seinen Holzstegen und wilden Wasserläufen oder entlang der Höhenzüge der Warche. Auch fünf der sechs Etappen des Fernwanderwegs Venntrilogie bieten derzeit beeindruckende Naturerlebnisse und eröffnen immer wieder neue Perspektiven auf die Region. Hier kannst du die Ruhe der Natur genießen und Ostbelgien Schritt für Schritt entdecken. Übrigens: Wer Ostbelgien lieber auf dem Rad entdecken möchte, ist auf dem ADFC-geprüften Vennbahnradweg genau richtig.

Die Region begeistert mit einer fast unberührten Natur. Copyright: WBT/Martin Dellicour

Tourenplanung leicht gemacht

Eine gute Vorbereitung macht das Wandererlebnis noch entspannter. Dank eines hervorragend ausgebauten Wegenetzes findest du in Ostbelgien und den Ardennen Touren für jeden Anspruch – vom gemütlichen Spaziergang bis zur anspruchsvollen Tageswanderung. Die Venntrilogie, zahlreiche Rundwege, ein Knotenpunktsystem sowie digitale Karten und GPX-Tracks helfen bei der individuellen Planung. Informiere dich vorab über die aktuelle Zugänglichkeit der Wege und folge vor Ort stets der Beschilderung. So steht unvergesslichen Naturerlebnissen in einer der schönsten Wanderregionen Belgiens nichts im Wege. Mehr Infos findest du hier.

Auch auf komoot und Outdooractive findest du eine Vielzahl an Touren in Ostbelgien und der Wallonie.

Die Wander- und Radwege sind perfekt ausgebaut. Copyright: Christophe Alard

Natur trifft Kultur

Wer nach oder statt einer Wanderung noch mehr entdecken möchte, findet in Ostbelgien spannende Kulturhighlights. Hoch über dem Warchetal thront die beeindruckende Burg Reinhardstein, die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise ins Mittelalter mitnimmt. Nur wenige Kilometer entfernt lädt Malmedy mit seinem historischen Stadtkern, gemütlichen Terrassen und dem Malmundarium zum Bummeln und Verweilen ein. So verbinden sich aktive Naturerlebnisse ganz mühelos mit Geschichte, regionaler Kultur und echtem Wallonie-Flair.

Die beeindruckende Burg Reinhardstein thront über dem Warchetal. Copyright: www.ostbelgien.eu/Dominik Ketz

Die Gastgebenden erwarten euch

Nach einem Tag in der Natur sorgen die Gastgeberinnen und Gastgeber der Region für den perfekten Ausklang. Ob bei einer Bierverkostung in der Belgium Peak Beer Brauerei, einem Zwischenstopp an der Baraque Michel oder einer Pause am Mont Rigi: Überall erwarten dich herzliche Gastfreundschaft und regionale Spezialitäten. Auch das Naturparkzentrum Botrange, das Signal de Botrange und die Domaine des Hautes Fagnes freuen sich auf Besucherinnen und Besucher bzw. Übernachtungsgäste. Von vielen dieser Orte starten zudem ausgeschilderte Wanderwege direkt in die beeindruckende Landschaft des Hohen Venns. Die beste Gelegenheit, Naturgenuss und regionale Lebensart miteinander zu verbinden. Auf geht’s!

Die Belgium Peak Beer Brauerei lädt zu einer Verkostung ein. Copyright: Belgium Peak Beer

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